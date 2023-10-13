Пытали мобилизованных: тернопольский суд отправил сотрудников ТЦК под домашний арест

По данным следствия сотрудники ТЦК незаконно задерживали гражданских лиц и "причинили им физические страдания".

Тернопольский суд избрал меры пресечения двум работникам городского ТЦК и СП, подозреваемым в пытках мобилизованных. Согласно постановлению суда, подозреваемые – командир и солдат-гранатометчик отдела охраны ТЦК – отстранены от занимаемых должностей и будут находиться под ночным домашним арестом. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

Днем ранее ГБР сообщило о подозрении фигурантам дела. Солдат также подозревается в "незаконном лишении свободы человека по предварительному сговору с группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий" (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Имена подозреваемых в пресс-службе ГБР не назвали.

Процессуальное руководство следственным процессом осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Избиение мобилизованных в Тернопольском ТЦК

Согласно материалам следствия, в пятницу, 6 октября, рядовой сотрудник отдела охраны Тернопольского ТЦК, применяя физическую силу, задержал и доставил в военкомат местного жителя. Некоторое время спустя он вместе со своим начальником избил этого задержанного человека и еще одного мобилизованного, находившегося в помещении ТЦК.

За происходящим наблюдало еще как минимум трое людей, которые не пытались вмешаться и остановить издевательства. Об этих свидетелях инцидента ГБР в своем сообщении не упоминает. Видео избиения попало в соцсети.

Руководство Тернопольского ТЦК назначило служебную проверку и пообещало "принять соответствующие меры". При этом в военкомате не исключили, что причиной "конфликта" стали "словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК".

Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал сотрудников ТЦК к "корректному отношению к мобилизованным", а местных жителей попросил сообщать в военную прокуратуру и полицию информацию о ненадлежащем или жестоком отношении при проведении мобилизационных мероприятий.

Тернопольская специализированная прокуратура Западного региона открыла уголовное производство по факту избиения граждан сотрудниками ТЦК, предварительно квалифицировав их действия как "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения" (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним, офицеру ВСУ, который в июне избил солдата во Львовской области, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее Фокус писал, что во Львовской области в военкомате избили мужчину из Харькова. Мужчина в военной форме якобы угрожал пистолетом гражданскому и обещал, что его "бросят в багажник и закопают".