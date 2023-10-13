Обменяют — пойду воевать против Украины: агента РФ приговорили к пожизненному заключению (видео, фото)

Предательница рассказала на суде, что за свою противоправную деятельность она в целом получила от врага почти 150 тысяч гривен.

В Кировоградской области впервые к пожизненному заключению за государственную измену приговорили российскую агентку. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По ее координатам российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетные удары по территории области. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли

Что говорят в СБУ

Для сбора информации обвиняемая объезжала территорию области и скрыто фиксировала локации объектов с привязкой к местности. Как отмечает пресс-секретарь управления СБУ в Кировоградской области Юлия Ткач, задержали женщину 15 марта на Кіровоградщине, когда она фотографировала предприятие оборонпрома.

Полученные сведения в виде текстовых сообщений осужденная передавала мессенджером через "связных", которые входят в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российскими оккупантами.

Российскую агентку задержали на Кировоградщине в марте этого года

Попала предательница в поле зрения правоохранителей после переезда в Кировоградскую область из оккупированного Мариуполя. Во время следствия и в зале суда обвиняемая рассказала о деталях сотрудничества с ФСБ, отметив, что ее завербовали в момент попытки пересечь украинскую границу. Там она и подписала согласие на тайное сотрудничество с агрессором.

Как подтвердила обвиняемая, за информацию о железнодорожных переездах, блокпостах, нефтеперерабатывающих предприятиях и оборонпроме она получали от своих российских кураторов от 2 до 4 тысяч гривен. От 25 до 35 тысяч гривен оценивали более сложные действия — фото- и видеофиксацию дислокации украинских военных, их частей и техники, оборонных предприятий и объектов критической инфраструктуры.

"За указанные услуги осужденная имела небольшие деньги, но заявила, что выполняла упомянутые задачи больше по своим идейным соображениям", — рассказала пресс-секретарь управления СБУ в Кировоградской области Юлия Ткач.

В целом предательница на суде рассказала, что за свою противоправную деятельность она получила от врага почти 150 тысяч гривен.

"На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", — уточняет СБУ.

Что говорят журналисты

По информации пресс-секретаря областной прокуратуры Натальи Алексеенко, 22-летняя местная жительница Ангелина работала на спецслужбы Российской Федерации, собирая данные в Кировоградской и Полтавской областях, пишет "Суспільне". На вопрос прокурора Владимира Лещенко, который принимал участие в судебном заседании, не жалеет ли она о сделанном, осужденная ответила, что ей жаль людей, а вот предприятия и объекты, на которые она наводила — нет.

"Приговором Светловодского горрайонного суда женщину осудили по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Ей назначили наказание — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — подчеркивает прокурор.

Перед судом агент заявила ходатайство о применении в отношении нее процедуры обмена. При этом добавила, что если ее обменяют, она в случае необходимости возьмет в руки оружие и будет воевать против Украины.

Обвиняемая подчеркнула, что не собирается обжаловать приговор суда, а будет ждать обмена.

"Поскольку она есть в списках на обмен, в 110 или 111 списке, то такая возможность, вероятно, у нее и будет", — отметил адвокат осужденной Виктор Погребной.

Важно В ГУР предупреждают о масштабной кампании РФ по дискредитации Украины на фоне войны в Израиле

Напомним, Фокус писал, что глава СБУ Василий Малюк отметил: Служба безопасности будто "хирург" пытается выявить шпионов. По его словам, среди задач агентов РФ является сбор информации о военных целях, включая военные базы и склады боеприпасов.

Напомним, 11 октября спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что на Запорожском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили роту так называемого "народного ополчения" Геническа, которая состояла из предателей. По его словам, в состав роты в основном входили наркоманы, алкоголики и другие "цвета нации".

12 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины задержала крымчанина, который стал агентом РФ. Он сотрудничал с хакерской группировкой Armagedon, которая осуществила более пяти тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры страны. Задержанным оказался бывший сотрудник СБУ, который изменил присяге и остался в Симферополе помогать России вести подрывную деятельность против Украины.