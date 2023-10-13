Днепропетровский завод помогал РФ обустраивать военные базы: что известно (фото)

Днепропетровский завод продавал в Россию оптовые партии трубопроводной арматуры. Эта продукция нужна врагу для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации ВС РФ, рассказали в СБУ.

В Днепре директор завода продавал россиянам комплектующие для систем водоснабжения для военных баз. Служба безопасности Украины (СБУ) его задержала. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности ликвидировала на Днепропетровщине преступную схему продажи в Россию стратегически важных комплектующих для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Силовики отметили, что участники сделки скрыто переправляли в Российскую Федерацию оптовые партии трубопроводной арматуры, а именно дисковых затворов, для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях. Эта продукция нужна врагу для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации группировок ВС РФ в России и временно оккупированных территориях. В течение 2022 года в РФ было незаконно экспортировано несколько партий арматурных комплектующих на сумму в размере более двух миллионов гривен.

По данным следствия, директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный организовали незаконную деятельность. После начала полномасштабного вторжения они дистанционно вышли на связь со своими заказчиками и разработали механизм нелегального экспорта санкционной продукции в РФ.

Кроме этого, для реализации сделки они привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар на заводе в Днепре якобы для собственных нужд. Однако после его получения товар переправляли в Россию. Организаторы схемы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию для того, чтобы замаскировать "схему".

СБУ провела обыски на производстве и в квартирах организаторов, во время которых были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи. В результате следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 УКУ. Им грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Также был наложен арест на корпоративные права и банковские счета днепропетровского предприятия.

Продукция, которую продавали в РФ

Продукция, которую продавали в РФ

СБУ обнаружили завод, который продавал продукцию в РФ

Напомним, 12 октября сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину СБУ разоблачила более двух тысяч человек, который заподозрили в государственной измене. По информации СБУ, враг начал массово вербовать украинцев с 2004 года.

11 октября стало известно, что СБУ сообщила о подозрении еще одному предателю, который вступил в состав вражеского подразделения снайперов и обстреливал позиции ВСУ в районе Донецка. Силовики установили, что он убил по меньшей мере 21 военнослужащего ВСУ.