Британия усилит военное присутствие на севере Европы, — Сунак

Премьер Риши Сунак заявил, что Британия примет участие в крупномасштабных учениях на севере Европы с участием нескольких стран, а также протестирует воздушную охрану.

Великобритания перебросит более 20 тысяч военнослужащих в страны Северной Европы в 2024 году с целью защиты критической инфраструктуры союзников. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявления британского правительства.

В пятницу, 13 октября, британский премьер-министр Риши Сунак встретился с лидерами скандинавских стран в рамках саммита Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) по оборонному сотрудничеству на шведском острове Готланд в Балтийском море.

Встреча состоялась через несколько дней после того, как трубопровод и телекоммуникационный кабель передачи данных между Финляндией и Эстонией в Финском заливе были повреждены из-за внешней активности, как указали эксперты. Это вызвало обеспокоенность по поводу безопасности в скандинавских странах и самой Британии.

В заявлении, сделанном правительством Великобритании после саммита, говорится, что она отправит 20 тысяч солдат, матросов, морских пехотинцев и летчиков, а также восемь кораблей Королевского флота, группу быстроходных самолетов и военных вертолетов, чтобы помочь полиции и сдержать угрозы со стороны России.

"На этой неделе мы еще раз убедились в том, что наша безопасность не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Очень важно, чтобы мы были едины в борьбе с теми, кто имеет злые намерения", — заявил Сунак во время саммита.

При этом премьер Сунак подчеркнул, что Британия примет участие в крупномасштабных учениях с участием нескольких стран, в том числе в холодное время года, а также протестирует воздушную охрану.

Объединенный экспедиционный корпус — что известно

Объединенные экспедиционные силы Соединенного Королевства (JEF) — это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Великобританией. В них, кроме Британии, входят девять североевропейских союзников, среди которых Дания, Финляндия, Исландия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. При необходимости JEF могут развернуть более 10 тысяч военных для проведения гуманитарных миссий или боевых операций высокой интенсивности.

Что предшествовало

Напомним, на днях в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию. Финские СМИ подозревают, что к этому причастна Россия.

Газопровод Balticconnector в Финском заливе Балтики Фото: Из открытых источников

При этом директор финской службы безопасности и разведки Антти Пельттари допускает, что за диверсией на газопроводе стоит какое-то государство.

8 октября финские и эстонские операторы газовых систем заявили, что заметили необычное падение давления в трубопроводе Balticconnector, после чего перекрыли подачу газа.

9 октября компания Gasgrid Finland заявила, что единственной возможной причиной падения давления в трубопроводе Balticconnector является отверстие в трубе.

10 октября власти Финляндии объявили, что определили место аварии — 77-й километр подводного трубопровода.

В расследовании инцидента участвуют Служба разведки безопасности Финляндии (Supo) и Пограничная охрана Финляндии. Национальное бюро расследований Финляндии (NBI) сообщило, что сделает заявление позже.

Напомним, Фокус писал, что НАТО запускают центр защиты подводной инфраструктуры из-за возможных диверсий РФ.

Кроме того, Фокус сообщал, что перед взрывом на газопроводе в Полтавской области был замечен дрон.

Ранее мы отмечали, что в сентябре 2023 года РФ впервые в текущем году нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры. После обстрела в городе Ровно несколько часов не было электроснабжения.