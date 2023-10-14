Силы Израиля ударили по группе палестинских беженцев: погибло 70 человек, — WP

Журналисты приводят данные представителя МВД из Сектора Газа, который сообщил, что удар был нанесен по колонне из 150 перемещенных гражданских лиц, направлявшейся из северной части Сектора Газа на юг.

Во время ударов израильских сил по Сектору Газа 13 октября на дороге, по которой эвакуировались палестинские беженцы, погибли десятки людей, из них более 200 человек получили ранения. Об этом сообщает The Washington Post, приводя данные OSINT-экспертов.

Американские журналисты пишут, что по данным исследователей Криса Осика и Габора Фризена, трагедия произошла на шоссе Салах Аль-Дин. Осинтеры определили геолокацию происшествия и опубликовали соответствующую информацию в Twitter.

Авторы публикации ссылаются на видео из соцсетей, которое было якобы снято с места трагедии после обстрела дороги. В описании к ролику говорится, что среди погибших есть женщины и дети.

"На видеозаписи, сделанной на шоссе Салах Аль-Дин, видны тела погибших, в том числе несколько маленьких детей, разбросанные вдоль дороги, и черный дым, поднимающийся от охваченных пламенем автомобилей. На северной стороне дороги тела лежат среди личных вещей, включая велосипед, на прицепах, прицепленных к грузовику", — пишут журналисты.

Об инциденте в Секторе Газа сообщает и турецкое агентство "Анадолу". Обозреватели ссылаются на информацию Министерства внутренних дел, базирующегося в Секторе Газа. Согласно приведенным данным, в результате израильского авиаудара по колонне перемещенных гражданских лиц, направлявшейся из северной части Сектора Газа на юг, по меньшей мере 70 палестинцев были убиты и еще 200 получили ранения.

"Представитель МВД Ияд Аль-Бузм сообщил Al Jazeera, что целью авиаудара стал конвой, в котором около 150 гражданских лиц пробирались по улице Салах Аль-Дин в районе Аль-Зейтун", — говорится в сообщении.

При этом чиновник отметил, что несмотря на призывы израильтян найти убежище в южном районе Сектора Газа, бомбардировки по-прежнему слышны по всей полосе.

Напомним, 12 октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что блокада Сектора Газа и действия израильских военных в регионе не могут быть расценены как акт террора. По его словам, в случае израильско-палестинского конфликта, Израиль находится в ситуации, когда он "защищается на крайне сложном театре боевых действий".

В то же время глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан 13 октября заявил, что если Израиль продолжит блокаду Газы и "военные преступления" против палестинцев, то это вызовет ответную реакцию со стороны "оси сопротивления".