Ударили по рынку в выходной день: ВС РФ обстреляли Херсон, подробности от ГВА

По информации начальника городской военной администрации Романа Мрочко, противник атаковал город на юге страны в 15:00. Жертв удалось избежать благодаря тому, что это был конец рабочего дня.

Российские оккупанты не прекращают террор мирного населения Украины и в этот раз атаковали Херсон посреди дня. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале 14 октября.

По его словам, примерно в 15:00 оккупационные войска РФ, которые находятся на левом берегу Херсонской области, обстреляли город. При этом, по данным местной ОВА, воздушная тревога была объявлена в 15:05.

"Попали в районе одного из рынков. Предварительно известно о двух раненых. Информация уточняется", — написал Роман Мрочко, однако позже информация о пострадавших не подтвердилась.

По уточненным данным, обошлось без жертв и пострадавших и причиной тому стало окончание рабочего дня.

"Свидетели объясняют это только тем, что рабочий день закончился и покупателей почти не было. Оставались одиночные продавцы и владельцы возле своих магазинов", — продолжил Роман Мрочко.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале написал, что не подтверждает наличие пострадавших в результате вражеского обстрела. Отдельно он добавил, что россияне обстреливают город регулярно со всех видов вооружения.

"Поэтому если вы услышали звуки взрывов, даже без объявления воздушной тревоги, перейдите в укрытия или ложитесь на землю. Не пренебрегайте своей безопасностью", — продолжил Александр Прокудин.

Напомним, 14 октября сообщалось, что ВС РФ из "Смерча" обстреляли село Богатырь в Донецкой области. Правоохранители отметили, что противник выпустил 9 реактивных снарядов калибром 300-мм. От полученных ранений погиб 11-летний мальчик.