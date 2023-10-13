РФ обстреляла центр Покровска: что известно о пострадавших (фото, видео)

Во время российского удара по Покровску 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Им оказана неотложная медицинская помощь.

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В результате обстрела Вооруженных сил Российской Федерации центра Покровска 13 октября погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

"Один погибший и двадцать три человека ранены — прокуроры продолжают фиксировать последствия ракетного удара по центру Покровска", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в 08:30 враг обстрелял центр Покровска. По состоянию на 17:00 известно о мужчине, который погиб в результате попадания средств поражения. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести — контузии, ушибы, переломы, осколочные ранения. Им оказана неотложная медицинская помощь.

Кроме этого, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Что известно об атаке на Покровск

Утром 13 октября российские военные нанесли удар по центру Покровска Донецкой области. По информации исполняющего обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игоря Мороза, в результате атаки пострадала социальная инфраструктура. Одна из ракет попала в здание городского управления социальной защиты населения во время рабочего дня. На момент удара в здании находились более 50 сотрудников и посетителей.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что в результате российской атаки разрушениям подверглись админздание УСЗН, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.

В Донецком областном главке полиции заявили, что Россия атаковала город двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М".

Напомним, 7 августа враг нанес удар по многоэтажному дому в Покровске Донецкой области. В городе прогремел еще один взрыв после того, как на место прибыли экстренные службы. В результате чего погиб заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко. Тогда же был ранен сотрудник полиции Владимир, который стал героев документального фильма "20 дней в Мариуполе".