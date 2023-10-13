Атаковали "Искандерами": ВС РФ нанесли удары по Покровску, есть жертвы (фото)

По словам собеседников Фокуса, сразу после объявления воздушной тревоги в городе раздались два мощных взрыва. На месте удара продолжаются поисково-спасательная операция, известно об одном погибшем и 13-и раненых.

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Российские оккупанты обстреляли город Покровск Донецкой области. В результате террористической атки один человек погиб, еще 13 граждан получили ранения. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз сообщил, что удар пришелся по центру города, в результате чего были разрушены два административных здания.

"Тип использованного оружия и окончательные последствия удара устанавливаем. На месте работают все экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь", — указал Мороз.

Собеседники Фокуса в Покровске уточняют, что после объявления воздушной тревоги в городе прогремели два мощных взрыва.

На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти троих человек, которые находились под завалами.

Чем россияне атаковали Покровск

Позже, в Донецком областном главке полиции сообщили, что город был атакован двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М".

"Предварительная правовая квалификация военного преступления — ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", — сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области.

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Бодикамера полицейского записала момент повторного ракетного удара в Покровске (видео)

Обстрелы Покровска

Напомним, 7 августа российские войска ударили по многоэтажному дому в Покровске. После прибытия на место экстренных служб, ВС РФ нанесли повторный удар. В результате ракетного удара по Покровску 7 августа погиб Андрей Омельченко, который занимал должность заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Кроме того, был ранен сотрудник полиции Владимир, который стал одним из героев документального фильма "20 дней в Мариуполе". Всего погибли девять человек, еще 82 получили ранения, в том числе двое детей.