Почти 30 дронов ночью атаковали РФ: взрывы слышали в Белгородской и Курской областях (видео)

Минобороны России отчиталось, что 20 беспилотников были сбиты силами ПВО в небе над двумя регионами страны. Однако в пресс-релизе профильное министерство "потеряло" еще семь БПЛА, которые также ночью атаковали территорию РФ.

Министерство обороны Российской Федерации 15 октября заявило об атаке 27 беспилотников на объекты инфраструктуры на территории Курской и Белгородской областей. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

По данным профильного министерства, 18 из беспилотников якобы были уничтожены средствами ПВО над Курской областью, еще 2 — над Белгородской.

Минобороны России традиционно обвинило в атаке БПЛА Вооруженные силы Украины.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 18 над Курской областью и 2 над Белгородской (областью — ред.) уничтожены в воздухе", — сказали в ведомстве.

В пресс-релизе уточняется, что 20 БПЛА были уничтожены в небе над Курской и Белгородской областями, но ведомство страны-агрессора "потеряло" еще семь дронов. МО РФ не уточняет, были ли попадания по инфраструктуре

Об атаке БПЛА 14 октября вечером сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он.

По словам российского чиновника, в результате падения фрагментов пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома.

Местные Telegram-каналы Курска сообщают о "хлопках" над городом: "Курск громко!.. Крыло беспилотника горело минут 15 назад. Сами ничего не трогайте, в случае обнаружения подозрительных предметов звоните в 112".

Напомним, 13 октября сообщалось, что БПЛА атаковали Брянск и Белгород. Российские власти подтвердили атаку БПЛА самолетного типа. При этом умолчали, что атак было две. Во время второй под ударом мог оказаться химзавод в 120 км от границы с Украиной.