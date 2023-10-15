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Почти 30 дронов ночью атаковали РФ: взрывы слышали в Белгородской и Курской областях (видео)

Татьяна Ковальчук
БПЛА атаковали Курскую и Белгородскую области

Минобороны России отчиталось, что 20 беспилотников были сбиты силами ПВО в небе над двумя регионами страны. Однако в пресс-релизе профильное министерство "потеряло" еще семь БПЛА, которые также ночью атаковали территорию РФ.

Министерство обороны Российской Федерации 15 октября заявило об атаке 27 беспилотников на объекты инфраструктуры на территории Курской и Белгородской областей. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

По данным профильного министерства, 18 из беспилотников якобы были уничтожены средствами ПВО над Курской областью, еще 2 — над Белгородской.

Минобороны России традиционно обвинило в атаке БПЛА Вооруженные силы Украины.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 18 над Курской областью и 2 над Белгородской (областью — ред.) уничтожены в воздухе", — сказали в ведомстве.

В пресс-релизе уточняется, что 20 БПЛА были уничтожены в небе над Курской и Белгородской областями, но ведомство страны-агрессора "потеряло" еще семь дронов. МО РФ не уточняет, были ли попадания по инфраструктуре

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Об атаке БПЛА 14 октября вечером сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он.

По словам российского чиновника, в результате падения фрагментов пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома.

Местные Telegram-каналы Курска сообщают о "хлопках" над городом: "Курск громко!.. Крыло беспилотника горело минут 15 назад. Сами ничего не трогайте, в случае обнаружения подозрительных предметов звоните в 112".

Напомним, 13 октября сообщалось, что БПЛА атаковали Брянск и Белгород. Российские власти подтвердили атаку БПЛА самолетного типа. При этом умолчали, что атак было две. Во время второй под ударом мог оказаться химзавод в 120 км от границы с Украиной.