ВС РФ за сутки потеряли самолет Су-25, "Солнцепек" и БМПТ "Терминатор", — командование

По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, российские войска не прекращают наносить авиационные и артиллерийские удары по позициям Сил обороны. Потери личного состава ВС РФ за минувшие сутки составили 797 человек.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский 15 октября сообщил, что воины ОСУВ "Таврия" сбили на Донбассе самолет СУ-25 врага, уничтожили БМПТ "Терминатор" и одну тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Об этом он написал в Telegram.

По его словам, военнослужащие ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

За сутки на Таврическом направлении армия Российской Федерации нанесла 27 авиационных ударов и осуществила 901 артобстрел. Произошло 49 боевых столкновений

На этом направлении украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1876 огневых задач. В личном составе общие потери врага составили 797 человек. ВСУ уничтожили 26 единиц военной техники противника.

Какую технику потеряли ВС РФ на Таврическом направлении:

1 самолет СУ-25;

4 танка;

10 ББМ;

5 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

1 БпЛА;

4 автомобиля.

уничтожено 2 склада боеприпасов врага.

Ситуация на Таврическом направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 15 октября, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Защитники отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

Напомним, 13 октября сообщалось, что ВСУ за сутки уничтожили 80 единиц техники ВС РФ на Таврическом направлении.