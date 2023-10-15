ВС РФ испытывают серьезные проблемы, пытаясь штурмовать Авдеевку, – ISW (карта)

Вместе с тем, как отмечают военные аналитики, что российская армия задействует большее количество бронетехники в текущих операциях, чем обычно.

Аталитики Института изучения войны (ISW) наблюдают за наступательными операциями вооруженных сил Российской Федерации на украинский населенный пункт Авдеевка. По их наблюдению, ВСУ продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге страны. Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном 14 октября.

Специалисты ISW отмечают, что, ранее, 12 и 13 октября, официальные лица США и Украины сообщили, что они ожидали наступательных операций РФ в районе Авдеевки и выразили уверенность в украинской обороне.

В отчете Института изучения войны ссылаются на слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который 13 октября заявил, что российские войска, похоже, используют тактику "человеческой волны", при которой российские военные используют массы плохо обученных и экипированных российских солдат для попыток продвижения. Эту же практику российские войска использовали во время своего неудавшегося зимнего наступления зимой 2023 года.

Фото: ISW

Военные аналитики отмечают, что российское информационное пространство по-прежнему разделено по поводу перспектив российских успехов под Авдеевкой и текущих возможностей Украины. По их данным, некоторые российские источники заявили 13 и 14 октября, что украинские оборонительные укрепления представляют собой серьезную угрозу наступлению России в районе Авдеевки. Украинские мины замедляют продвижение российских войск возле Авдеевки, что указывает на предварительную подготовку украинской стороны к атаке.

В ISW наблюдают, что армия РФ использует большее количество бронетехники в текущих операциях, чем обычно. Геолокационные данные за 13 октября, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевки, 14 октября российские войска также продвинулись на юг от Авдеевки.

Отмечается, что россияне указывают и на проблемы с медицинским обеспечением, которые тоже препятствуют продвижению ВС РФ в районе Авдеевки.

По наблюдению аналитиков, украинские силы продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись на запад от Донецка.

Напомним, 15 октября сообщалось, что ВС РФ за сутки потеряли самолет Су-25, "Солнцепек" и БМПТ "Терминатор". По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, российские войска не прекращают наносить авиационные и артиллерийские удары по позициям Сил обороны. Потери личного состава ВС РФ за минувшие сутки составили 797 человек.