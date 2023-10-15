Военнообязанные мужчины должны явиться в ТЦК: что известно

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки теряется информация о пригодности военнообязанного к службе, если тот не обновляет свои данные, рассказали в ВСУ.

Военнообязанные граждане самостоятельно должны посетить территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Об этом сообщил руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо во время телемарафона.

Фитьо заявил, что в Конституции Украины прописана обязанность защищать свою страну.

"Для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные", — сказал Владимир Фитьо.

Он отметил, что теряется актуальность информации о пригодности человека к службе, если тот долгое время не появляется в ТЦК и СП. В частности, в военкоматы можно приносить документы, подтверждающие право на отсрочку. Это нужно для того, чтобы ресурсы, которые есть в ТЦК и СП, использовались правильно. По словам Фитьо, бывают случаи, когда человек по реестру в базе считается здоровым, однако у него есть болезнь, о которой он не сообщал ТЦК.

Напомним, капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас рассказал, что для службы в ВСУ в приоритете некоторые специалисты, а именно — танкисты, штурмовики, пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных аппаратов, медицинский персонал и водители. По его словам, украинцев могут мобилизовать не только для службы на передовой, но и для службы в штате или для других задач.

Ранее Фокус писал, что мужчины некоторых профессий имеют отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил Украины.