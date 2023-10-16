"Загадочно исчезают": в боях за Работино пропадают целые полки ВС РФ, — СМИ (видео)

По словам родственников пропавших россиян, командование не дает никакой информации о них, поэтому найти близких невозможно.

Родственники российских военных активно пытаются найти своих близких, которых командование отправило на Запорожское направление. В течение уже пяти месяцев россияне выражают обеспокоенность тем, что в районе Работино пропадают их близкие, участвующие в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает российское медиа "Astra".

По данным источника, с подобной проблемой особенно столкнулись родственники военных ВС РФ 70 мотострелкового полка.

Так, россиянка Наталья Кузнецова обратилась с просьбой о помощи в поиске своего сына, Даниила Олеговича Пономарева. Женщина сообщила, что сначала ей сообщили о смерти сына, а затем уведомили о его тяжелых ранениях. С тех пор, как прошло полтора месяца, она не может дозвониться ему.

Мать Даниила рассказала, что она активно обходила госпитали в поисках сына, однако ей сообщали, что никакой информации о нем нет. Кроме того, она утверждает, что командование полка также не предоставляет ей никаких сведений о судьбе сына.

Еще одна россиянка жалуется, что разыскивает своего мужа Егорова Руслана Сергеевича, который якобы не выведен с позиций в районе Вербового.

Другая женщина из России, ищущая своего близкого, поделилась информацией о звонке, который она получила от командира. Он сообщил, что ее родственника не удалось эвакуировать, так как оккупанты засыпали его окоп землей.

По другим показаниям, как говорит россиянка, ее родственник якобы взорвался на мине.

Россиянка Татьяна Владимирова также разыскивает пропавшего в районе Работино мужа. По ее словам, по блиндажу, где находился ее муж, произошли прилеты.

Еще одна россиянка ищет сына Кузнецов Михаила Юрьевича 1990 года рождения. Она рассказала, что 4 октября ее сын пошел на боевую задачу и с ним исчезла связь.

Россиянка жалуется, что командиры не дают никакой информации, ведь вроде бы ничего не знают.

Напомним, что 1 октября стало известно о том, что в оккупированном Крыму мужчина забил до смерти пожилых украинцев. Подозреваемому не понравилось, что супружеская пара открыто говорила об аннексии полуострова Россией и потому он забил супругов битой, спрятав их тела в цокольном этаже дома.