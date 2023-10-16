"Россияне сдулись": в администрации Авдеевки рассказали, как ВС РФ ведут штурмы города (видео)

При попытках наступления на Авдеевку погибло много личного состава армии РФ. Противник снизил штурмовые действия, однако бои не прекращаются ни днем, ни ночью.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка остается под контролем Сил обороны Украины. Армия Российской Федерации на этом участке фронта с наступления перешла в оборону. Об этом он рассказал 16 октября в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, за последние двое суток существенно снизилось и количество обстрелов Авдеевки и прилегающей территории.

"Генеральный штаб подтверждает в своих сводках, что и количество штурмовых действий снизилось в разы. Все — сдулись, реально сдулись… Если несколько дней назад штурмовых действий было несколько десятков, то сейчас — 15. Но это не 50-60, как было 10-11 октября", — сообщил Барабаш.

Также он отметил, что авиация противника работает несколько меньше, снизилось число авиаракетных ударов по Авдеевской общине. Однако на позициях наших защитников очень горячо, бои не прекращаются ни днем, ни ночью.

"За прошедшие сутки авиаракетных ударов по общине было всего 6, а максимально было у нас 31. Это только по территории общины. По позициям — там довольно горячо", — отметил глава Авдеевской ГВА.

По его информации, при попытках наступления на Авдеевку ВСУ выстояли, погибло много личного состава ВС РФ.

"Тяжело на фронте, реально тяжело. Плюс погодные условия — уже зима ближе. Холодно. Но самое главное, что хлопцы и девчата выдержали, выстояли", — отметил Барабаш.

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