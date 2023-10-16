Обещали бесплатно: украинцам пришлось заплатить по 415 евро за эвакуацию из Израиля (видео)

По словам украинки Оксаны Соколовской, послы не соблюдают приоритет при эвакуации — вместе с ней рейсом воспользовались немало мужчин, которые летели в Украину.

Украинские граждане в Израиле вынуждены были купить билеты по 415 евро за человека, хотя перед этим консульство пообещало им бесплатную эвакуацию. Об этом в эфире "Радио Свобода" 16 октября рассказала украинка Оксана Соколовская, которая отправилась на Родину эвакуационным рейсом.

"Появилось объявление на сайте Консульства Украины в Израиле, что будет устроен эвакуационный рейс, которым могут воспользоваться украинцы. И он будет бесплатным — именно такая там была информация. Я зарегистрировалась по ссылке, и где-то через два дня сообщили о том, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро за одного человека — кто желает эвакуироваться", — рассказала Соколовская.

Женщина поделилась что ей пришлось купить эти билеты, так как у нее двое детей и их срочно нужно было вывезти.

"Конечно, учитывая, что отсутствуют самолеты, нет выбора и отсутствует иная возможность купить где-либо эти билеты, я решила не играть с судьбой и все-таки купить эти билеты и вывезти детей. Это была основная цель этой эвакуации", — добавила Соколовская.

При этом она отметила, что не соблюдается приоритетность при эвакуации граждан — вместе с ней летело большое количество мужчин.

"Нет никакой приоритетности. И, кстати, мужчин было также достаточно. Я действительно считаю, что прежде всего нужно вывозить женщин и детей", — добавила она.

В Израиле волонтеры бесплатно помогали украинцам

Стоит отметить, что ранее на "Радио Свобода" вышел материал, в котором украинцы делились историями своей эвакуации из охваченного войной Израиля. В одной из них украинка Татьяна Кошевая рассказала, как израильтяне помогали ее покинуть город Ашкелон, при этом с нее не брали денег.

"Я собрала вещи за полчаса, и через час нас забрали. Люди бросают клич, что нужна машина, надо добраться туда и туда. Друг другу передают информацию — и обычные люди помогают. Водитель, который нас вез, дал деньги, волонтеры нас накормили, дали много еды, квартиру в мамаде (укрепленное помещение для матерей), потому что мы с детками. В ней раньше жили местные, они сейчас выехали за границу и нас пустили. Это все бесплатно", — рассказала Татьяна.

Смотреть с 40-й минуты

Реакция МИД Украины

Отметим, что на момент публикации материала в Министерстве иностранных дел не комментировали ситуацию с платной эвакуацией для граждан Украины. Также необходимо ответить и тот факт, что на официальном сайте Консульства Украины в Израиля нет сообщения о бесплатной эвакуации, о котором рассказала Оксана Соколовская.

При этом в сообщении консульства от 12 октября указано на необходимость оплатить билеты на эвакуационные рейсы.

Эвакуация украинцев из Израиля — что известно

11 октября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украина организовала первый эвакуационный рейс для соотечественников, которые остались в Израиле. На тот момент сообщалось о примерно 700 украинцев, которые не могли выехать из Израиля, поскольку авиасообщение не работает.

14 октября стало известно, что из Сектора Газа должны были вывезти более 200 граждан Украины, однако правительство Израиля за два часа до выезда отменило разрешение на эвакуацию. В этот же день спикер МИД Олег Николенко сообщил, что первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест. Следующий рейс планировался 15 октября в румынский город Клуж (Румыния).

"Планируем вывезти 155 украинцев", — заявил Николенко

15 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Секторе Газа находятся почти 260 граждан Украины. При этом более 200 человек вывезли на территорию Румынии.