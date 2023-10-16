"Сразу туда поеду": Соловьева высмеяли из-за обещаний воевать на стороне Израиля (видео)

Во время интервью в 2004 году пропагандист пообещал вступить в ряды израильской армии, если там начнется война. Отдельно Соловьев уверял, что также готов воевать на стороне РФ.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Рудольфович Соловьев в 2004 году заявил, что немедленно отправится в Израиль, если в стране начнется война. Но на днях в ответ на напоминание он сказал, что сделать это ему мешает война в Украине. И также упомянул о том обстоятельстве, что в его преклонном возрасте в ЦАХАЛ уже не берут. Пост опубликован в Telegram-канале "Соловьиный помет".

В интервью газете "Москва-Гилель" он заявил: "Вот если в Израиле начнется война, я сразу туда поеду, и ездил туда регулярно, когда там было очень плохо".

Публикация интервью Соловьева в еженедельнике "Москва-Гилель", 2004 год

Вместе с тем он обещал и воевать на стороне РФ, "если, не дай Бог, что-то произойдет здесь".

"Я российский гражданин, россиянин, но еврей", — заявлял он.

В эфире своей программы Соловьев прокомментировал свои же заявления, сказав, что если бы Россия не участвовала в так называемой "СВО", то поехал бы в Израиль, т.к. евреи со всего мира едут защищать свой народ после ужасающей трагедии.

Он также добавил, что израильский дипломат и бывший посол РФ в Израиле Аркадий Мильман в разговоре с ним сказал: "Володя, вы не обижайтесь, но вы старый". В этом возрасте <…> израильской армии вы точно не нужны".

Напомним, что пропагандист Соловьев пообещал повесить нардепа Алексея Гончаренко.

Ранее сообщалось, что рупор кремлевской пропаганды определился с новой мишенью для ядерного удара. Населенный пункт Работино в Запорожской области, по мнению Соловьева, — идеальная цель для российских войск. Прежде он угрожал ядерным оружием приграничной территории с Польшей и нескольким западноевропейским столицам.