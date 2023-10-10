"Будет висеть за Одессу": пропагандист Соловьев пригрозил нардепу Гончаренко виселицей (видео)

По словам российского телеведущего, нардеп от фракции "Европейская солидарность" — "палач" и должен отвечать за некие "военные преступления".

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Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко якобы будет повешен. Об этом Соловьев заявил в эфире пропагандисткой телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Фрагмент видео 10 октября опубликовал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам Соловьева, Гончаренко — "военный преступник" и "будет висеть за Одессу".

"Это он начинает кричать в Раде, что что-то идет не так, что все плохо… То есть, если даже это "чудовище" начинает понимать, что все… А он почему понимает? Потому что он знает, что мы его повесим. Он военный преступник и он за Одессу будет висеть. Он одесский палач… а никуда не убежит", — заявил российский пропагандист.

Сам нардеп на подобные заявления отреагировал с юмором и написал, что украинцы скоро отберут дачу Соловьева.

"Володя, не переживай. Перед тем, как будем вешать тебя, покажу еще раз твою "дачу" на Комо. Которую мы обязательно заберем для украинцев", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Напомним, Владимир Соловьев предложил отправить на фронт российского юмориста Гарика Харламова из-за его шуточной песни о санкциях против РФ и отсутствии плана у руководства страны.

Ранее Соловьев назвал Работино Запорожской области, которое освободили Силы обороны Украины, "идеальным местом для применения тактического ядерного оружия".