"Буде висіти за Одесу": пропагандист Соловйов пригрозив нардепу Гончаренку шибеницею (відео)

За словами російського телеведучого, нардеп від фракції "Європейська солідарність" — "кат" і має відповідати за якісь "воєнні злочини".

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Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що народного депутата України Олексія Гончаренка нібито буде повішено. Про це Соловйов заявив в ефірі пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим". Фрагмент відео 10 жовтня опублікував Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами Соловйова, Гончаренко — "воєнний злочинець" і "буде висіти за Одесу".

"Це він починає кричати в Раді, що щось іде не так, що все погано... Тобто, якщо навіть це "чудовисько" починає розуміти, що все... А він чому розуміє? Тому що він знає, що ми його повісимо. Він воєнний злочинець і він за Одесу буде висіти. Він одеський кат... а нікуди не втече", — заявив російський пропагандист.

Сам нардеп на такі заяви відреагував із гумором і написав, що українці скоро відберуть дачу Соловйова.

"Володя, не переживай. Перед тим, як будемо вішати тебе, покажу ще раз твою "дачу" на Комо. Яку ми обов'язково заберемо для українців", — написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, Володимир Соловйов запропонував відправити на фронт російського гумориста Гаріка Харламова через його жартівливу пісню про санкції проти РФ і відсутність плану у керівництва країни.

Раніше Соловйов назвав Роботине Запорізької області, яке звільнили Сили оборони України, "ідеальним місцем для застосування тактичної ядерної зброї".