"Моссад" предлагает правительству Израиля запретить работу журналистов Al Jazeera в стране: что произошло

По информации правительственного пресс-бюро, подавляющее большинство сотрудников катарского телеканала являются гражданами Израиля.

Израильская служба внешней разведки "Моссад" рекомендовала правительству Израиля запретить в стране деятельность корреспондентов телекомпании Al Jazeera, базирующейся и финансируемой властями Катара, которая поддерживает организацию ХАМАС. Об этом сообщает израильское издание newsru.co.il.

Это произошло после того, как министр связи Израиля Шомо Караии подал на рассмотрение правительства постановление о чрезвычайном положении в стране. Именно в рамках этого документа выяснилась необходимость, как отметил Караии, в закрытии израильских офисов Al Jazeera из-за их сотрудничества с группировкой ХАМАС.

В чем обвиняют журналистов Al Jazeera

Как сообщили израильские СМИ, "Моссад" предоставил данные, подтверждающие подачу сотрудниками телекомпании конфиденциальной информации, раскрывающей места расположения сил ЦАХАЛа. Правительственное пресс-бюро поддерживает лишение журналистских удостоверений у корреспондентов, однако тех, кто вещает на арабском языке. Те журналисты, которые вещают на английском, по мнению пресс-бюро, могут продолжить свою деятельность.

Министерство иностранных дел также поддерживает этот шаг, но предупреждает о возможных негативных репутационных последствиях.

Что ждет Al Jazeera

В случае принятия решения о прекращении работы журналистов Al Jazeera в Израиле, офисы телекомпании будут закрыты по всей стране, оборудование конфисковано. Не исключено, что журналисты, являющиеся иностранцами, будут депортированы из страны. Вещание Al Jazeera на израильских платформах многоканального телевидения будет заблокировано.

Сейчас в Израиле насчитывается около 30 сотрудников телекомпании, однако они — преимущественно граждане Израиля.

Ранее Фокус сообщал, что в результате ракетного удара по Ливану со стороны Израиля под обстрел попали журналисты Reuters, Al Jazeera и Agence France-Presse. При этом оператор Reuters погиб.

Напомним, Фокус писал: 13 октября СМИ сообщили, что во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибли граждане более двадцати стран мира. Международные организации сообщают о гибели журналистов, некоторые ранены или пропали без вести. Общая численность погибших превысила 1300 человек.

Кроме того, известно о двенадцати гражданах Украины, которые погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль. По данным посольства, сейчас восемь украинцев считаются пропавшими без вести.