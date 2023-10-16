"Отслужили" 1100 дней: на Прикарпатье ТЦК зачислил на фиктивную военную службу футболистов

По данным ГБР, семеро человек из прикарпатского профессионального клуба были военнослужащими только на "бумаге" и безосновательно получили выплаты на почти 1,5 миллиона гривен.

В понедельник, 16 октября, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по делу о фиктивной военной службе футболистов. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.

В Ивано-Франковске ГБР совместно с ДВР Нацполиции разоблачило схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны ТЦК и СП родственников местных чиновников и футболистов.

По данным следствия, среди зачисленных на фиктивную службу были семеро лиц, которые являются игроками и тренерами прикарпатского профессионального клуба. Все они числились военнослужащими на "бумаге", не выполняя при этом никаких военных обязанностей.

Всего упомянутые граждане "отслужили" 1100 дней, получая денежное и материальное обеспечение от государства. Общая сумма выплат, безосновательно полученных футболистами, составляет почти 1,5 миллиона гривен.

Напомним, 13 октября Тернопольский суд избрал меры пресечения двум работникам городского ТЦК и СП, подозреваемым в пытках мобилизованных. Командир и солдат-гранатометчик отдела охраны ТЦК – отстранены от занимаемых должностей и будут находиться под ночным домашним арестом.

Ранее, 9 октября, в ГБР сообщили об осуществлении досудебного расследования касательно избиения мужчины в помещении Черновицкого городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.