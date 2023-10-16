Некоторых студентов могут мобилизовать в ряды ВСУ: о ком речь

Военкомы могут вручить повестки студентам. В таком случае стоит сразу сообщить территориальный центр комплектации и социальной поддержки о праве на отсрочку от призыва.

В Украине до 15 ноября продлили действие военного положения и всеобщую мобилизацию, в результате чего военнообязанных мужчин, которых ВВК признала годными к службе, могут мобилизовать в ряды Вооружённых сил Украины. Фокус разбирался, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации и что делать, если всё же пришла повестка.

В соответствии со статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" во время мобилизации на особый период призыву на военную службу не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования. Кроме этого, отсрочку могут получить ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, однако важно, чтобы они учились по дневной или дуальной формам обучения. В частности, мобилизации подлежат студенты, обучающиеся на заочной форме.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что военнообязанного студента, которому предоставили академический отпуск, могут мобилизовать. Поскольку во время академического отпуска такие лица не учатся.

"Такие лица могут подлежать призыву на военную службу по мобилизации на особый период, если они не имеют других оснований для предоставления отсрочки от призыва", — говорилось в сообщении.

В МОН отметили, что такие студенты могут получить право на продление академического отпуска из-за мобилизации.

Что делать, если студент получил повестку

По словам адвоката Ростислава Кравца, студентам, которые получили повестку, нужно сразу сообщить территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) о праве на отсрочку от призыва. Для этого нужно отправить соответствующее письменное заявление в ТЦК. К нему следует приложить копии документов, подтверждающих, что военнообязанный является студентом дневной формы в высшем учебном заведении.

Кравец отметил, что в случае, когда военкомат отказывается принимать заявление, нужно его отправить вместе с необходимыми документами официальным письмом с описью в адрес ТЦК. В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие это право.

Напомним, отсрочку от призыва имеют некоторые категории украинцев. Речь идет о мужчинах определенных профессий, которые не подлежат мобилизации.

Ранее юрист юридической фирмы Gracers Анастасия Цыбулько рассказали, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии мужчинам, которые не согласны с ее выводами. В частности, ВВК может определить индивидуально временную непригодность или ограниченную пригодность.