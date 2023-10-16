ВС РФ всюду окопались: как ВСУ продолжать воевать при тотальной обороне россиян, — аналитики

Эксперты из CSIS в качестве примера привели события Второй мировой войны, в частности, операцию "Кобра", в ходе которой союзникам удалось сломить оборону Вермахта. Эксперты считают, что бойцам ВСУ удалось сохранить инициативу, которая позволит прорвать оборону россиян на юге страны.

В ходе летней наступательной кампании Силы обороны наибольшего успеха достигли на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино. Несмотря на относительно медленное продвижение украинских сил и в условиях отсутствия преимущества в плане авиации прорыв ВСУ на юге Украины все еще возможен. О перспективах дальнейшего освобождения украинской территории говорится в материале Defence Express от 16 октября.

Авторы публикации пишут, что в целом продвижение украинских войск за сутки в направлении Работино было в пределах 90 метров. Это гораздо медленнее, если сравнивать другие наступательные кампании ВСУ, а также если проводить параллели с другими историческими примерами.

Но с учетом того, что российские военачальники не демонстрируют высокого мастерства в командовании, украинские бойцы еще могут прорвать оборону ВС РФ на южном направлении. Обозреватели обратили внимание на выводы аналитиков Центра стратегических и международных исследований CSIS, которые опубликовали материал с подробным анализом наступательной операции ВСУ на основе конкретных исторических примеров.

Оценка темпов наступления

"Не исключено, что темпы наступления Украины могут ускориться, если удастся преодолеть оборонительные позиции России вблизи текущей линии фронта или если российские вооруженные силы испытают оперативный или стратегический коллапс. Такие перемены в ситуации не являются беспрецедентными в современной войне", — говорится в статье.

В качестве примера упоминается прорыв союзников в ходе нормандской операции "Кобра" в конце июля 1944 года, во время которой первая армия генерала Омара Брэдли после 17 дней упорных боев, потеряв более 40 тыс. бойцов, продвинулась на 11 км, то есть примерно на 650 м в день. Как известно, операция закончилась успехом, а Вермахт в результате потерял позиции в северо-западной Франции.

Карта боевых действий в ходе операции "Кобра"

"Хотя Украина не имеет тех наступательных преимуществ, которыми союзники обладали в Нормандии, российские военные также не продемонстрировали оперативной компетентности немецкого Вермахта во Второй мировой войне", — отметили аналитики.

В свою очередь украинские эксперты подчеркнули, что российские войска за время летней кампании потеряли, по данным CSIS, около 120 тысяч бойцов убитыми и 300 тысяч ранеными, а украинская армия сумела сохранить инициативу на театре военных действий.

Между тем стоит взять во внимание тот факт, что бойцам Сил обороны приходится штурмовать хорошо укрепленные позиции противника. И здесь, при оценке успехов или их отсутствия, необходимо учитывать фундаментальные законы войны.

Прежде всего еще прусский военачальник Карл фон Клаузевиц в XIX веке писал о балансе обороны и нападения и отмечал, что вести оборону гораздо выгоднее в плане результативности, чем атаковать. Но украинским бойцам все же удалось прорвать первую из трех линий российских укреплений на некоторых участках южного фронта, поэтому не исключено, что прорыв ВСУ второй линии может ускорить темпы продвижения.

Инфографика от CSIS с приведением основных исторических примеров военных операций

Перспективы разгрома противника

По мнению аналитиков CSIS, командование ВСУ сделало правильный стратегический шаг, выбрав приоритетным именно южное направление с планами одновременно выйти и на Мелитополь и Бердянск, а также начав штурмовые действия в районе Бахмута. И даже если это на первый взгляд выглядит как нерациональное распыление сил, в итоге оккупанты укрепляли оборону с расчетом того, что украинское командование бросит все силы на штурм этих позиций.

Карта укреплений российских войск на южном направлении

Также отмечается, что сложность прорыва заключается не столько в "линии Суровикина", сколько в наличии немалого количества ударных вертолетов, большого числа артиллерийских стволов и возможности буквально "на ходу" создавать новые минные поля и рыть траншеи. При этом Силы обороны испытывали дефицит в инженерной и другой военной технике.

Таким образом, для достижения успеха помощь западных партнеров должно продолжаться. Но здесь украинские эксперты обратили внимание на интересный тезис авторов из CSIS, которые пишут о дальнейшем финансировании Украины. Исходя из текущих тенденций, дальнейшая помощь Украине может обходиться примерно в 14,5 млрд долларов в год, но это при том, что ориентировочный объем прямой военной поддержки от США за все время полномасштабной войны уже превысил 43 млрд долларов. То есть в материале содержится косвенный намек на значительное сокращение военной помощи Украине.

Инфографика с оценкой прямой военной помощи Украине от США

Напомним, украинские силы параллельно с контрнаступлением на земле проводят еще одну, потенциально более важную кампанию — уничтожает российскую логистику. По мнению обозревателей The Wall Street Journal, удары по командным пунктам, линиям материально-технического обеспечения и складам боеприпасов должны истощить оккупантов.