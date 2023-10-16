"Хорошо охраняется": партизаны обнаружили штаб 22-го армейского корпуса РФ в Крыму (фото, видео)

Оккупанты хорошо охраняют территорию штаба. Заезд транспорта осуществляется не через КПП, а через задние ворота с противоположной стороны воинской части, рассказали в подполье.

Украинское подполье обнаружило новый штаб 22-го армейского корпуса Российской Федерации во временно оккупированном Симферополе в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наш агент провел разведку и обнаружил штаб 22-го армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь)", — говорилось в сообщении.

Партизаны отметили, что за враг начал усиливать воинскую часть и проводит маскировку военного объекта, который расположен на улице Екатерининской, дом 23. Координаты — 44.953825, 34.094937.

Российский штаб ВС РФ в Крыму

Агент "Атеш" рассказал, что военные Вооруженных сил Российской Федерации хорошо охраняют территорию, военные патрули постоянно курсируют. Кроме этого, на территории воинской части все накрыто маскировочными сетками. Заезд транспорта осуществляется не через КПП, а через задние ворота с противоположной стороны воинской части.

"Также на территории можно заметить личный транспорт среднего сегмента и выше. Вероятно штабного состава или специальных служб России", — отметили в партизанском движении.

Добавили, что партизаны делают все для того, чтобы разрушить российскую армию. В частности, для этого проводят диверсии внутри ВС РФ. Также происходит поиск военных целей извне, а всю информацию передают необходимым структурам.

Напомним, 12 октября стало известно, что партизаны "Атеш" во временно оккупированном Крыму обнаружили рембазу Вооруженных сил Российской Федерации. На ее территории агент подполья зафиксировал три бензовоза, четыре водовоза и дизельный генератор.

11 октября в поселке Ички в Феодосийском районе Крыма украинское подполье обнаружило российский горюче-смазочных материалов. В частности, на складе РФ зафиксировали около восьми автоцистерн.