"Понесли мощные потери": Россия перебрасывает под Бахмут "Шторм-Z" и "Шторм-V", — ВСУ (видео)

Российские оккупанты укрепляют свои силы на севере от Бахмута, направляя туда мобилизованных заключенных. По словам представителя Восточной группировки войск Ильи Евлаша, так враг пытается помешать контрнаступлению.

РФ перебрасывает бойцов на северный фланг Бахмутского направления, чтобы остановить контрнаступление Сил обороны. Деталями в эфире телемарафона 16 октября поделился спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Это преимущественно подразделения, которые уже принимают активное участие в боевых действиях на территории Украины. Они перебрасываются из разных направлений, в частности как из Лимана и Купянска, так и из тылов, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", — отметил он.

Спикер добавил, что Россия продолжает скрытую мобилизацию. Кроме того, вражеское войско пополняют такими группировками как "Шторм-Z" и "Шторм-V", сформированными из заключенных.

"Конечно, те подразделения, которые понесли мощные потери, отходят на восстановление", — заявил Евлаш.

По его словам, несмотря на сложные условия Силы обороны продвигаются и продолжают деоккупировать земли на юге от Бахмута. В то же время ВС РФ пытаются восстановить контроль над позициями в районе освобожденных Клещиевки и Андреевки.

Андреевка, Клещиевка и Бахмут на карте Фото: DeepStateMAP

"Ежедневно наши военные освобождают от десятков до сотен метров на этом направлении с тяжелыми боями. Однако нам удается двигаться вперед, несмотря на доминирование противника в личном составе, в количестве тяжелой техники и авиации", — подчеркнул военный.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники в ВС РФ информировали, что российские командиры используют бойцов "Шторм-Z" как "пушечное мясо". Журналисты отмечали, что отряды "Шторм-Z" отправляют на самые уязвимые участки фронта, где те несут потери.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что "Шторм-Z" — это "реплика" на ЧВК "Вагнер", сформированная из людей "с заниженным уровнем страха".