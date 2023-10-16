Не там возводил оборону: комбригу ТРО Днепра "светит" 12 лет тюрьмы (фото)

Экс-командира воинской части обвиняют в превышении служебных полномочий, в частности, в том, что распорядился возводить опорные пункты и пункты блокирования на Набережной Днепра на арендованных участках частных предпринимателей.

В Киеве Печерский суд отправил под ночной домашний арест командира бригады ТРО ВСУ 128 Днепра Александра Водолазского. Об этом полковник Водолазский сообщил на свой странице в соцсети.

"Прокуроры требовали арест на 60 суток в СИЗО. Но адвокаты разбили вдребезги сфальсифицированные вымышленные доказательства прокуроров. Чувствовалось давление сверху на судью, но все же он принял промежуточное решение. Впереди еще минимум 2 месяца судебных заседаний. Надеюсь, что правда и справедливость победят", — написал комбриг.

Он поблагодарил всех украинцев за поддержку.

За что судят Александра Водолазского

14 октября в Государственном бюро расследований сообщили о подозрении экс-командиру воинской части из Днепра в незаконном отчуждении в пользу части двух крупных торговых павильонов на набережной города Днепр.

Следствие установило, что в марте 2022 года Водолазский издал приказы о принудительном отчуждении имущества в пользу неуказанных подразделений его воинской части. Сразу после появления этого документа, под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской территориальной общины, которое не имело никакого отношения ни к воинской части, ни к государственным органам, эти павильоны были захвачены и разобраны. А земля, на которой они находились, ограждена и начата подготовительная работа по частному строительству.

Экс-командир бригады ТРО ВСУ 128 Днепра Александр Водолазский

"По заключению экспертиз установлено, что владельцам павильонов — физическим и юридическим лицам — в целом нанесен ущерб на 21 млн грн. Также получено заключение судебной военной экспертизы, которой подтверждена незаконность соответствующего приказа и действий командира. Сейчас на земельные участки, на которых находилось незаконно отчужденное и демонтированное недвижимое имущество, наложен арест", — сообщили в пресс-службе ГБР.

Экс-командира воинской части обвиняют в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Возводил укрепления не там, где надо.

16 октября следователи ГБР провели обыски у комбрига 128 брТРО Днепра Александра Водолазского. Как пишет издание "Зеркало недели", Днепровскому комбригу вменяют в вину превышение служебных обязанностей, за то, что в начале марта 2022 года 128 бригада строила взводные опорные пункты и пункты блокирования на Набережной Днепра на арендованных участках частных предпринимателей.

"В начале марта 2022 года россияне ежедневно продвигались на сотни километров, были окружены Киев, Харьков, Чернигов, захвачен Херсон. Начались ракетные обстрелы Днепра, существовала реальная угроза наступления вражеской армии на город. Именно поэтому военные приняли решение строить оборону", — пишет издание.

"Оккупанты тогда продвигались быстро, они зашли в область со стороны Кривого Рога. В Днепре тогда появились укрепления — они не бросались в глаза, но находились, видимо, в нужных точках. Я помню, как обложили мешками с песком один из торговых центров, выходящих на набережную. Я также помню, как охраняли мосты, часть набережной тогда перекрыли. Вид мешков наполнял мое сердце радостью, я понимала, что меня защищают", — написала поисковик проекта "Битва за Украину" Мария Москалева.

Решение было согласовано со Штабом обороны Днепра

Как сообщила юрист и одна из защитников комбрига Дарья Кияненко, Александр Водолазский принимал решение в условиях военного положения, а перечень зданий, сооружений и необходимых работ согласовали со Штабом совета обороны города.

Экс-командир бригады ТРО ВСУ 128 Днепра Александр Водолазский

"В марте 2022 года, когда враг стоял на подступах Днепра, ситуация казалась критической, и требовала решений по безопасности. Именно Александр Водолазский — боевой командир, который защищает страну и Днепр более 9 лет — согласно своих должностных инструкции подписал приказ — строить опорные оборонительные пункты и пункты блокировки на Набережной Днепра, в частности, арендованных участках предприятия. Так, военной частью А7384 были составлены соответствующие акты о принудительном отчуждении или изъятии имущества, которые согласованы исполнительным комитетом Днепровского городского совета, с проведением оценки имущества", — отметила юрист.

Александр Водолазский с побратимом

Также она добавила, что ООО "Эстейт Сити" и ООО "Квартал Групп", которые фигурируют в деле, как потерпевшая сторона, обратились в суд о возмещении убытков и даже было заявлено о проведении экспертизы относительно правильности действий воинской части и ее командира, но постановление о ее проведении суд отменил, отметив, что "поставленные вопросы не касаются предмета доказывания спорных правоотношений".

Дарья Кияненко считает несправедливыми обвинения комбрига, и что доказательства обвинения создаются искусственно.

ТРО ВСУ 128 Днепра

"Очевидно, что в материалах уголовного производства нет фактов, которые бы доказывали совершение преступления защитником Днепра. Более того, сообщение о подозрении не содержит особых элементов, как объективная и субъективная сторона. Откуда тогда обыски, и на каком основании могут происходить допросы, спросите вы. А я отвечу: Бюро открывает уголовные дела против тех, кто защищает Украину с 2014 года, в угоду коммерческим структурам", — говорит она.

Напомним, что ВС РФ пытаются развить наступление на Купянском и Лиманском направлениях, чтобы снова оккупировать освобожденную территорию. Однако их планы срываются благодаря удачным действиям бойцов Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что у военных ВС РФ наблюдается низкое моральное состояние.