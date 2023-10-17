Россияне атаковали Одесскую область беспилотниками: местные жители слышали взрывы

Сообщается, что дроны направились в Белгород-Днестровский район области, а затем полетели в сторону Одессы.

В ночь на 17 октября российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер у себя в Telegram.

Отметим, что о начале тревоги в Одесской области в связи с дронами сперва объявили Воздушные силы ВСУ в 02:18. Затем в 02:22 эту информацию подтвердили в ОВА.

По словам Кипера, дроны направились в Белгород-Днестровский район области. Также попросил не снимать на видео работу сил противовоздушной обороны.

"Жители Белгород-Днестровского района, пожалуйста, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — написал Кипер.

После он также предупредил жителей Одессы и пригородов об опасности.

В 02:51 мониторинговый канал "Николаевский Ванек" написал о работе ПВО.

"Одесса — будет громкова-то! Не подходите к окнам, пожалуйста… парни работают", — сказано в сообщении.

Отметим, что в то же время Воздушные силы также объявляли о ракетной опасности для Харьковской, Луганской Донецкой областей. А после — для Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской.

Об отбое воздушной тревоги во всех областях объявили в 03:39 ночи.

Напомним, что СМИ подсчитали количество ракет РФ для ударов по Украине. Подсчеты показали, что Россия за полгода произвела около 600 ракет различных видов и все запустила по Украине. Поэтому для будущих обстрелов новых ракет нет, но есть запасы в арсеналах.

Также 16 октября в Мининфраструктуры назвали сроки установки защиты на ключевые подстанции. По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, для скорейшего сооружения защитных конструкций на основных 22 энергообъектах делается "все возможное".