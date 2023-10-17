Запускали Shahed из Крыма и ракету из Херсонщины: в ВСУ рассказали о ночном обстреле ВС РФ

По данным командования, ВС РФ запустили по Украине 6 дронов, одну ракету Х-59, а также две зенитные управляемые ракеты С-300.

В ночь на 17 октября российские оккупанты предприняли очередную попытку нанести удар по населенным пунктам Украины с воздуха. Вооруженные Силы Украины успешно отразили атаку, уничтожив все семь воздушных целей противника, сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным ВС ВСУ, противник выпустил шесть ударных БПЛА типа Shahed из района мыса Чауда (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Все эти цели были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении.

Кроме того, в тот же день было зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.

Обстрел Одессы 17 октября

В ночь на 17 октября ВС РФ атаковали Одессу и пригород с применением ударных дронов. Также сообщалось об атаке на Белгород-Днестровский Одессой области. Воздушные силы также объявляли о ракетной опасности для Харьковской, Луганской, Донецкой областей. А после — для Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской.

Напомним, 17 октября стало известно, что ВСУ успешно поразили два вертолета оккупантов и склады с боеприпасами на территории аэродром оккупированных Бердянска и Луганска.