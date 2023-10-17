Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчин в возрасте до 27 лет

По словам адвоката Марины Бекало, во время действия военного положения призыв на срочную воинскую службу не проводится, однако мужчины младше 27 лет все же могут быть мобилизованы.

После рассмотрения законопроекта №9281, Верховная Рада Украины поддержала снижение призывного возраста на срочную службу с 27 до 25 лет. Однако этот закон пока не вступил в силу, поскольку его подписание ожидается от президента Владимира Зеленского. Адвокат Марина Бекало в комментарии "ТСН" разъяснила, могут ли сегодня мобилизовать мужчин в возрасте до 27 лет.

На октябрь 2023 года призывной возраст на срочную службу остается без изменений, что означает, что молодые люди до 27 лет все еще подпадают под призыв. В статье 23 закона о мобилизации, которая содержит перечень оснований для отсрочки от военной службы, не содержится положений об освобождении от призыва во время мобилизации для мужчин в возрасте до 27 лет.

Согласно существующему законодательству, воинский учет разделяется на учет призывников, военнообязанных и резервистов. Воинский учет призывников применяется к мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет, которые подлежат призыву на срочную службу.

"Следует отметить, что во время действия военного положения призыв на срочную воинскую службу не проводится. Другими словами, призывники младше 27 лет не могут быть призваны на срочную службу во время военного положения. Тем не менее, это не исключает возможность их призыва на воинскую службу во время мобилизации", — рассказала Бекало.

Таким образом, действующее профильное законодательство разрешает исключение призывников из учета и включение военнообязанных мужчин в возрасте до 27 лет в список воинского учета.

"В этой связи, призыв на военную службу во время мобилизации становится возможным для таких молодых мужчин, при условии признания их пригодными к военной службе и отсутствия оснований для отсрочки, предусмотренных статьей 23 Закона о мобилизации", — пояснила адвокат.

Ранее Фокус писал о заболеваниях, которые определяют военнообязанного ограниченно годным к военной службе. Однако в таком случае могут мобилизовать в случае крайней необходимости.