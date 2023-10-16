Мобилизация в Украине: когда мужчинам начнут вручать электронные повестки

По словам адвоката Андрея Межирицкого, законодательством предусмотрено вручение повесток лично и строго под подпись.

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В Украине в настоящее время действует общая мобилизация, которая была объявлена из-за вооруженной агрессии России. Повестки призывникам и военнообязанным вручаются лично под подпись, что является обязательным условием. Об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий в комментарии ТСН.

Выдача электронных повесток

Юрист пояснил, что для начала выдачи электронных повесток необходимо внести изменения в законодательство о мобилизации и военной службе, как это было сделано с электронными повестками в суд.

"В таком случае это вполне возможно. Это может быть по аналогии с судебной повесткой. Что касается последней, то четко прописано, что человек должен быть уведомлен должным образом, когда получил повестку в суд в электронном виде", — сказал он.

Отмены штрафов за неявку в военкомат

Юрист также отметил, что судебная практика показывает, что штрафы за неявку в военкомат по повестке часто отменяются. Это связано с тем, что территориальным центрам комплектации и социальной поддержки необходимо доказать, что документ был вручен правомерно.

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"ТЦК не всегда правы. Надо доказать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом. Очень много решений, когда суды отменяли штрафы за неявку по повестке", — сказал Межирицкий.

Где могут вручать повестки

Следует отметить, что в Украине в военное время сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право вручать повестки на улицах, блокпостах, в общественных местах, по месту жительства, работы и т.д. Однако проверять документы граждан они не уполномочены.

Напомним, замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что Государство будет усиливать контроль за военнообязанными, чтобы избежать случаев уклонения от мобилизации.

Также сообщалось, будут ли призывать на фронт мужчин старше 60 лет. По данным юриста Марии Левченко, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предусмотрена возможность продолжить службу по собственному желанию.