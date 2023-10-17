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Украинцы создали плащ-невидимку против российских тепловизоров: раскрыты тайны изделия

Александра Шараевская
Фото: Скрин видео | В Украине создали плащ-невидимку против российских тепловизоров

Доктор технических наук Константин Боряк рассказал, что от иностранных аналогов разработка "плаща-невидимки" отличается другим принципом работы, умеренной себестоимостью и практичностью. А у россиян они более тонкие и с фольгой внутри.

В Украине создали плащ-невидимку от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Он разрабатывался с фокусом на то, что военнослужащий будет использовать его с типичным снаряжением в боевых условиях. Об этом рассказали доктор технических наук по специальности вооружение и военная техника, профессор Константин Боряк и соразработчик и производитель "плащей-невидимок" Максим Боряк в эфире телемарафона.

"Это маскировочное средство военнослужащих от технических средств наблюдения и ведения разведки с помощью тепловизоров, которые используются противником", — сообщил профессор.

По его словам, направленность разработки — маскировать военнослужащего под пейзаж и под конкретную природную ситуацию, которая есть на местности.

"Это и заброшенные, уничтоженные здания, и деревья, и кустарники, и высокая трава. То есть, должна быть не голая белая стена", — сказал Боряк в эфире телемарафона.

Доктор технических наук добавил, если надеть плащ и стать рядом с белой стеной, то в тепловизоре можно будет увидеть пятно на стене, "но вы не увидите белую стену, то есть человек не растворится в этой стене".

"Это маскировочное изделие, оно маскирует человека именно под местность. Если посмотреть в тепловизор на человека, одетого в этот плащ, то вы самого человека не увидите, будет видно только местность, которая присуща тому месту, за которым наблюдают", — отметил Константин Боряк.

Соразработчик и производитель маскировочного средства Максим Боряк разъяснил, что украинский "плащ-невидимка" изначально разрабатывался с фокусом на то, что военнослужащий будет использовать его со своим снаряжением в боевых условиях, поэтому его надевают на бронежилет, а лицо закрывают специальной маской.

Сообщают и, что украинская разработка имеет два патента — на сам состав материала и на конструкцию, которые работают только вместе.

"Если взять что-то одно, то оно так работать не будет. Его особенность в том, что кроме многослойного материала, есть специфическая конструкция", — подчеркнул Константин Боряк.

Пределы эксплуатации "плаща-невидимки": детали

Отмечают, что плащ-невидимка предназначен для нахождения на месте или очень медленного передвижения, ведь при значительном ускорении движения, человеческое тело излучает большое количество тепловой энергии.

"Человек постоянно излучает тепло и его надо куда-то девать, если стабилизировать эту энергию тепла, то можно как-то с ней сладить. Если бегать, то это слишком будет энергии", — пояснил Константин Боряк.

Кроме того, профессор отметил, что от иностранных аналогов, украинская разработка "плаща-невидимки" отличается другим принципом работы. А именно, умеренной себестоимостью и практичностью, в частности, возможностью очистки моющими средствами без потери маскировочных свойств.

"Есть примеры таких элитных плащей, в которых используют метаматериалы, они другие совсем и по другому принципу работают, но они и дорогие. У нас стояла задача сделать не дорого, чтобы каждый боец мог проползти в грязи, потом отмыть, восстановить и все работает", — акцентировал Константин Боряк.

Если сравнивать с аналогичными маскировочными средствами россиян, то, по словам Боряка, у них они более тонкие, а в середине используется фольга, из-за этого теряются маскировочные свойства перед тепловизором.

"Плащ-невидимка" для ВСУ: что известно

4 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился новой украинской разработкой — плащом-невидимкой для Сил обороны.

Он рассказал, что плащ блокирует излучение тепла и таким образом делает солдата незаметным.

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По его словам, разработка будет полезной для украинских снайперов или групп Сил специальных операций ВСУ, которые выполняют задачи на передовой.

Чиновник проинформировал, что плащ также имеет защищенность от дождя и мокрого снега. Кроме того, он не горит и может защитить владельца от высоких температур.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов показал запуск новой украинской ракеты.