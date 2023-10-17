"Было видно зарево": в Крыму прогремели взрывы, оккупанты сообщили об атаке БПЛА

По данным местных Telegram-каналов, под утро было как минимум 5 взрывов в районе населенных пунктов Новофедоровка и Красноперекопск. Глава "администрации" Сергей Аксенов отметил, что ПВО якобы перехватила 8 дронов.

На территории временно оккупированного Крымского полуострова в ночь на 17 октября было неспокойно. Местным силам ПВО якобы удалось сбить несколько БПЛА. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Изначально об атаке сообщил местный Telegram-канал "Крымский ветер". Там задались вопросом, что за взрывы прозвучали в 4 утра в районе населенного пункта Новофедоровка.

Позже местный житель поделился информацией о новых взрывах на юго-западе от Красноперекопска.

"В промежутке с 5:30 по 6:00 утра было слышно 4 мощных взрыва. От 4-го взрыва было видно зарево", — говорится в сообщении.

Больше информации по этому поводу не прозвучало.

Взрывы в Крыму: реакция "властей"

Позже Сергей Аксенов отреагировал на неспокойную ночь на территории полуострова. Он отметил, что силам ПВО якобы удалось перехватить БПЛА.

"За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу", — сказано в сообщении главы оккупационной администрации Крыма.

Информация о разрушениях или жертвах не поступала на момент публикации материала.

Напомним, 14 октября сообщалось, что в Севастополе заявляли о ракетной опасности и работе ПВО. Местные жители отметили, что сразу после предупреждения о ракетной опасности прозвучали взрывы, однако подробностей от местных "властей" не прозвучало.

12 октября на территории Крымского полуострова также было громко. После сигнала воздушной тревоги в Севастополе прозвучали взрывы. Местные Telegram-каналы утверждают, что тогда были якобы запущены ракеты из Николаевской области, однако никаких подтверждений не поступало.