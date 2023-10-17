Напрячь северных соседей: в Южную Корею впервые направился самолет B-52 ВВС США

Пролет над территорией Южной Кореи и посадка на авиабазе такой платформы для ядерного вооружения, как В-52, произойдет на фоне возобновившейся напряженности в отношениях с КНДР, отмечают эксперты. Пхеньян постоянно заявляет, что США угрожают ядерной войной.

В ближайшие дни стратегический бомбардировщик американских ВВС В-52 Stratofortress совершит редкую посадку на авиабазе в Южной Корее. Кроме того этот самолет совершит два пролета в воздушном пространстве Южной Кореи во время международной аэрокосмической и оборонной выставки Seoul ADEX-2023. Об этом 17 октября сообщило агентство Yonhap.

Это будет первая подобная посадка B-52 Воздушных сил США за последние 30 лет. Как заявил начальник отдела по связям с общественностью 7-й воздушной армии майор Рейчел Буитраго, прилет бомбардировщика будет "способствовать миру и стабильности" в регионе.

"Эти пролеты, воздушные демонстрации и выставки, включая посадку B-52 на полуострове, являются частью нашего постоянного обязательства способствовать миру, стабильности и процветанию на Корейском полуострове", — заявил он.

Комментируя событие военные эксперты War Zone отмечают, что посадка состоится на фоне возобновившейся напряженности в отношениях с Пхеньяном, поскольку вопрос об отправке США платформ, обладающих ядерным потенциалом, даже если они не имеют такого вооружения, является весьма чувствительным на Корейском полуострове. Северная Корея постоянно заявляет, что США угрожают ядерной войной, а на прошлой неделе Пхеньян выступил против совместных учений с Южной Кореей и Японией с участием авианосной ударной группы Ronald Reagan ВМС США.

"Это неприкрытая военная провокация, доводящая ситуацию до необратимых катастрофических обстоятельств, что США продолжают вводить различные ядерные стратегические средства на Корейский полуостров, где существует возможность постоянного военного столкновения и опасность начала ядерной войны", — возмутились в Пхеньяне.

Напомним, что КНДР в этом году уже неоднократно проводила испытания баллистических ракет. Более того Пхеньян на законодательном уровне закрепил свой ядерный статус. Лидер страны Ким Чен Ын в своем выступлении заявил по этому поводу заявил, что политика наращивания ядерных сил страны стала постоянным основным законом государства и нацелена на стратегическое сдерживание угроз со стороны США и их союзников.