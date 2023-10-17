"Стойкий полдень": НАТО начало военные учения с применением платформ для ядерного оружия

Эксперты предполагают, что в ходе маневров будут отработаны механизмы безопасной транспортировки американского ядерного оружия на европейскую территорию, хотя официально это не подтверждено.

Силы 13 стран Североатлантического альянса 16 октября начали военные учения под названием Steadfast Noon "Стойкий полдень". Это ежегодные учения НАТО, которые проводятся уже более десяти лет, но на этот раз в маневрах будут задействованы платформы для ядерных вооружений. Об этом сообщает War is Boring.

Учения проводятся в условиях, когда Россия угрожает применить ядерное оружие и намеревается выйти из глобального соглашения о запрете ядерных испытаний. Маневры проходят преимущественно в воздушном пространстве над Италией, Хорватией и Средиземноморьем, а в число задействованной технике входят современные истребители, самолеты-разведчики, заправщики, а также стратегические бомбардировщики B-52.

По этому случаю генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об актуальности ядерного сдерживания на фоне продолжающейся войны в Украине. Он подчеркнул, что полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, является напоминанием о той важной роли, которую играет ядерное оружие НАТО в стратегии сдерживания.

"Несмотря на то, что это обычные учения, "Стойкий полдень" поможет обеспечить надежность, эффективность и безопасность ядерного сдерживания", — отметил генсек.

И хотя официальные источники не сообщают о подробностях маневров, военные эксперты полагают, что силы Альянса будут отрабатывать способы безопасной транспортировки американского ядерного оружия на европейскую территорию из подземных хранилищ в самолеты, а также его установки на боевые самолеты. Известно, что американское ядерное оружие хранится на севере Италии, в Турции, Бельгии, Нидерландах и Германии, хотя официально это не подтверждено, отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что Кремль обвинил Соединенные Штаты в подготовительных работах к ядерным испытаниям на полигоне в Неваде и пригрозил зеркальным ответом.

На этом фоне руководство Госдумы РФ обратилось в комитет по международным делам с требованием обсудить ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Такие шаги по мнению аналитиков ISW, могут говорить о намерениях России выйти из договора.