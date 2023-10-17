Операция Dragonfly: в ВСУ заявили об уничтожении 9 вертолетов ВС РФ в Бердянске и Луганске

По данным командования, оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе — тела до сих пор достают из-под завалов. Кроме того, были уничтожены установка ПВО, склад БК и спецтехника. Также повреждены взлетные полосы.

В Силах специальных операций ВСУ заявили об уничтожении девяти вертолетов ВС РФ в ходе ракетных ударов по захваченным аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Об этом 17 октября сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным ССО, военные получили информацию о наличии авиационной и специальной техники, а также боеприпасов на указанных аэродромах. Полученные данные были переданы подразделениям Сил обороны для проведения огневого удара.

Согласно официальным данным, в результате операции в Бердянске и Луганске уничтожено:

Девять вертолетов различных модификаций.

Специальная техника, которая находилась на аэродромах.

Пусковая установка ПВО.

Склад боеприпасов.

Повреждены взлетные полосы аэродромов.

Также сообщается о десятках погибших оккупантов.

"Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра", — сказано в сообщении.

Согласно данным ССО, потери в живой силе противника оцениваются десятками погибших и раненых, при этом работы по извлечению тел из-под завалов до сих пор продолжаются.

Ракетный удар ВСУ по аэродромам в Бердянске и Луганске — что известно

Впервые об уничтожении вертолетов заявили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ утром 17 октября. Немногим позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию и уточнили, что было уничтожено два вертолета.

После этого российские пилоты заявили, что ВСУ применили американские ракеты ATACMS, которые, по их утверждениям, якобы находятся на вооружении уже несколько месяцев. Также сообщалось о значительных потерях в живой силе.