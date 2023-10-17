"Служить будут все": в ВСУ отреагировали на заявление об усилении мобилизации

Руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, что усиление контроля над военнообязанными, о котором ранее заявила заместитель Минобороны Наталья Калмыкова, необходимо для нормирования вопросов учета.

Военнообязанных украинцев призывного возраста призывают лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) прежде всего для того, чтобы обновить свои данные. Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки и обновить свои учетные данные", — отмечает Фитьо.

По его словам, это нужно для того, чтобы государство имело реальную картину и актуальные данные о гражданах, которые способны выполнять воинский долг в случае необходимости.

Кроме того, Фитьо прокомментировал слова заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, которая 13 октября заявила, что "лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться". Он подчеркнул, что она сказала об этом в контексте необходимости унормировать вопрос учета.

Также руководитель службы связей с общественностью Сухопутных войск напомнил, что сейчас мобилизации в Украине подлежат мужчины от 18 до 60 лет, которые могут по состоянию здоровья проходить службу. Он отметил, что обязанность защищать свою страну прописана в Конституции.

"Если есть какое-то право на отсрочку, предоставить это право на отсрочку, чтобы ресурсы, которые сейчас есть в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, использовать правильно", — говорит Фитьо.

Заявление Минобороны Украины о мобилизации

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире национального телемарафона ранее заявила, что государство будет усиливать контроль за военнообязанными, чтобы избежать случаев уклонения от мобилизации.

По словам Калмыковой, решение мужчины появиться в ТЦК — вопрос ценностей и осознания того, что каждый обязан защищать свою страну. По ее словам, лучшим решением будет собственная инициатива.

При этом она отметила, что даже если человека нет в реестре военнообязанных, государство сможет его видеть.

По словам заместителя министра обороны, уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, которые касаются учета военнообязанных.

Калмыкова отметила, что сейчас сотни тысяч граждан Украины пытаются избежать мобилизации, поэтому разрабатываются изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать этот вопрос.

Напомним, стало известно, будут ли призывать на фронт мужчин старше 60 лет, По данным юриста Марии Левченко, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10084, в котором предусмотрена возможность продолжить службу по собственному желанию.