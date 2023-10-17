Пулеметы и лазеры как в "Звездных войнах": в МВД показали ночную работу ПВО по Shahed (видео)

Огневые группы Сил обороны охотились на российские дроны с использованием пулеметов, антидронових ружей и стрелкового оружия, свидетельствует видео МВД. Пригодились мощные прожекторы, которые подсвечивают цели в ночном небе.

В течение двух ночей с 16 по 17 октября ВС РФ запустили по Украине 18 дронов-камикадзе Shahed-126, которым противостояли украинские силы ПВО. В ночь на 16 октября им удалось уничтожить 11 из 12 "Шахедов", а в ночь на 17 октября — все российские беспилотники. МВД Украины опубликовало кадры работы огневого отряда, который охотился за вражескими дронами. Полминуты ночного боя опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Бойцы Сил обороны, работа которых зафиксирована на видео — это пограничники, указано в заметке. На видео виден дрон в ночном небе, подсвеченный мощным прожектором. Когда российский беспилотник попадает в перекресток лучей, по нему начинают бить из всех имеющихся средств — из пулеметов, автоматов, зениток. В темноте видны вспышки и полосы огня, похожие на кадры звездных войн.

Отмечается, что огневые отряды имеют оснащение, необходимое для борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136 ВС РФ: "пулеметы, антидронные ружья, тепловизоры, прожекторы, лазерные целеуказатели". Кроме того, они могут действовать как стационарно, так и преследуя российский беспилотник, двигаясь по бездорожью.

Ночные обстрелы РФ: детали

Отметим, в ночь с 16 на 17 октября российское командование ударило шестью дронами, а также одной ракетой Х-59, указано в отчете Воздушного командования ВСУ. Враг угрожал южным регионам Украины. Удалось обезвредить все воздушные цели — и БПЛА, и ракету ВС РФ.

Накануне враг атаковал целым набором различных воздушных снарядов. В частности, в ночь с 15 на 16 октября россияне использовали баллистику, крылатые авиаракеты и дроны-камикадзе. 11 из 12 беспилотников, и две из пяти крылатых ракет удалось обезвредить. Однако в результате российской атаки получило повреждения 50 домов под Миргородом в Полтавской области.

Между тем в СМИ решили подсчитать, имеет ли Россия производственные мощности, чтобы устроить Украине "ракетный террор". Подсчеты показали, что враг стреляет ракетами, которые только что сошли с конвейера. Однако опасны старые запасы Кремля — например, арсенал баллистики, авиаракет и антикорабельных "Ониксов".

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский предупредил об активизации российских ударов, которыми будут пытаться повредить энергетической инфраструктуре страны. Тем временем Силы обороны пытаются нарастить мощности сил ПВО. Для этого, например, берут в аренду системы ПВО у зарубежных партнеров.