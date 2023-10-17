"Очень сложная": в ВСУ рассказали, какую тактику "вагнеровцев" переняли и используют под Бахмутом

"Вагнеровцы" использовали "ИГИЛовский" способ обороны, поскольку вместо обычных укреплений они выкапывали отдельные глубокие ямы. Такая оборона показала свою эффективность.

На Бахмутском направлении российские оккупанты используют две тактики — "вагнеровскую" и регулярных частей РФ. Бойцы ВСУ кое-что взяли и для себя и сейчас активно применяют против врага. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командир Третьей штурмовой бригады и экс-нардеп Андрей Билецкий.

"Я бы поделил сейчас тактику россиян на две: тактика "вагнеров" и тактика регулярных частей. В чем заключалась сила вагнеровского наступления? Это две составляющие, в целом: зеки и дисциплина, которая достигалась расстрелом. У нас были десятки пленных, в том числе и большое количество вагнеров. Не было ни одного, который не присутствовал лично при расстреле какого-то условного дезертира, который отказывался идти в атаку", — говорит Билецкий.

Он отметил, что у "вагнеровцев" не было достаточно артиллерии и поддержки бронетехники, поэтому средства у них и украинских защитников были почти равными, поэтому враг использовал живую силу.

"То есть они идут на самоубийственные атаки, заканчиваются, а через 20-30 минут подходит новая группа, которая идет в новую атаку. Но эти атаки не были ни непродуманные, ни тупорылые, как у нас любят говорить. Командиры были очень качественные. Еще одна проблема, о ней мало говорят, это их оборона. Оборона "вагнеров" очень вязкая, очень сложная", — подчеркивает глава Третьей штурмовой бригады.

Андрей Билецкий рассказал, что "вагнеровцы" использовали "ИГИЛовский способ обороны". Вместо обычных укреплений они выкапывали отдельные глубокие ямы — некие изолированные огневые позиции, что-то вроде лисьих нор. Их было очень много, но не все из них были "заселены".

"И эта оборона, как по мне — мы и сами ее теперь частично используем в некоторых местах, — крайне эффективна. Если в этой яме сделать еще сбоку дыру и загнуть буквой "Г" и прятаться там во время налетов, ничего нельзя с этим поделать абсолютно. Поэтому с "вагнерами" в обороне было сложно, чрезвычайно сложно", — считает военный.

Андрей Билецкий отметил, что несмотря на мощные РЭБ, большое количество БпЛА и артиллерию ВС РФ все равно "стабильно плохо воюют", и ничего не могут с этим сделать.

"Я все время наблюдаю одно и то же самое: сухопутные войска РФ, особенно в таких составляющих как пехота, танки, бронетехника — стабильно плохие. С лета прошлого года они стабильно плохо воюют. И они ничего с этим поделать не могут, и я не думаю, что смогут. То есть у них растут другие направления: по РЭБу они стали намного мощнее, по беспилотным системам, артиллерия качественная достаточно. Авиацию стали в разы эффективнее использовать. Но эта составляющая у них мертвая, и такой она и будет", — добавил Билецкий.

Напомним, что ВС РФ активизировались сразу на нескольких направлениях на востоке Украины, но все пошло не по плану. Сейчас они пытаются собрать последние свои резервы.

Ранее сообщалось, что 17 октября британский генерал Руперт Джонс заявил, что зима не остановит боевые действия в Украине. По его словам, обе стороны сейчас показывают свои намерения сражаться до конца.