"Маловероятно": зима не остановит боевые действия в Украине, — британский генерал

По мнению генерал-майора армии Руперта Джонса, обе стороны показали, что они "будут сражаться до конца".

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Холодные зимние условия не остановят боевые действия в Украине, это "маловероятно", заявил генерал-майор армии Великобритании в отставке Руперт Джонс 17 октября в интервью Sky News.

На вопрос, могут ли боевые действия закончиться в ближайшее время из-за зимы, генерал Джонс ответил, что обе стороны показали, что они "будут сражаться до конца".

Генерал-майор Руперт Джонс Фото: news.sky.com

"Поскольку идет дождь, почва размокает, в грязи транспортным средствам становится все труднее передвигаться. Солдаты, хотя и медленно, все еще смогут передвигаться в таких условиях. Но, в какой-то момент земля замерзает, и этот фактор не будет влиять на продвижение… украинцы и русские за последний год продемонстрировали, что они готовы сражаться до конца".

Генерал Джонс отметил, что в Украине после "недолгого затишья" российская армия "предприняла самое большое наступление в этом году". На Донецком направлении особых успехов не было достигнуто.

Ситуация в Донецкой области

Согласно сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 17 октября, ВС РФ не оставляют попыток окружить город Авдеевка Донецкой области, ведут активные боевые действия на востоке Украины − только за минувшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. В районе Авдеевки в течение суток наши воины отбили более 10 атак врага. На Бахмутском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах. На Марьинском и Шахтерском направлениях защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Напомним, 17 октября Фокус сообщал, что наступление на Авдеевку для РФ имеет такое же значение, как и Бахмут. Противник продолжает использовать на Донбассе как артиллерию, так и авиацию. В ближайшее время бои будут продолжаться.