"Малоймовірно": зима не зупинить бойові дії в Україні, — британський генерал

На думку генерал-майора армії Руперта Джонса, обидві сторони показали, що вони "битимуться до кінця".

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Холодні зимові умови не зупинять бойові дії в Україні, це "малоймовірно", заявив генерал-майор армії Великобританії у відставці Руперт Джонс 17 жовтня в інтерв'ю Sky News.

На запитання, чи можуть бойові дії закінчитися найближчим часом через зиму, генерал Джонс відповів, що обидві сторони показали, що вони "битимуться до кінця".

Генерал-майор Руперт Джонс Фото: news.sky.com

"Оскільки йде дощ, ґрунт розмокає, у багнюці транспортним засобам стає дедалі важче пересуватися. Солдати, хоч і повільно, все ще зможуть пересуватися в таких умовах. Але, в якийсь момент земля замерзає, і цей фактор не впливатиме на просування... українці та росіяни за останній рік продемонстрували, що вони готові битися до кінця".

Генерал Джонс зазначив, що в Україні після "недовгого затишшя" російська армія "зробила найбільший наступ цього року". На Донецькому напрямку особливих успіхів не було досягнуто.

Ситуація в Донецькій області

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 17 жовтня, ЗС РФ не полишають спроб оточити місто Авдіївка Донецької області, ведуть активні бойові дії на сході України — тільки за минулу добу на фронті відбулося 72 бойові зіткнення. У районі Авдіївки протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області та ще 5 атак на південь від Золотої Ниви та на південь від Пречистівки Донецької області.

Нагадаємо, 17 жовтня Фокус повідомляв, що наступ на Авдіївку для РФ має таке ж значення, як і Бахмут. Противник продовжує використовувати на Донбасі як артилерію, так і авіацію. Найближчим часом бої триватимуть.