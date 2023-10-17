"Начинают истерить": ВС РФ вынуждены собирать последние резервы из-за провалов под Бахмутом

По словам начальника пресс-службы восточной группировки войск Ильи Евлаша, в Telegram-каналах противника уже пишут об отступлении, ведь они не справляются с давлением со стороны ВСУ.

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Российские оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях на востоке Украины, но все пошло не по плану. Сейчас они пытаются собрать последние свои резервы. Об этом рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона 17 октября.

По его словам, самые горячие точки сегодня — Бахмутское и Купянское направления. На первом из них украинские защитники продолжают собственные наступательные действия.

"Оккупанты уже в своих Z-каналах начинают истерить о том, что им приходится терять свои позиции к югу от Бахмута, что обстановка для них там максимально сложная и не удобная. Из той информации, которую они распространяют, они уже начинают отходить к трассе Бахмут-Горловка и собираются закрепляться там", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно было отмечено, что несмотря на своеобразное отступление, россияне успели значительно заминировать Бахмутское направление и сейчас там большие минно-взрывные поля.

Фиксируется, что ВС РФ не желают отступать просто так, поэтому вынуждены собирать свои последние резервы. Командование дало понять подчиненным из оккупационной армии, что если они остановят наступление и прекратят выполнять поставленные задачи, тогда их могут наказать или уничтожить свои же побратимы.

"Уже мы видим, что подтягивают различные образцы вооружения, в том числе, которые они еще не внедрили — новейшие, это и новые БТР. Они пытаются латать за счет этого свои дыры", — заявил Илья Евлаш.

Напомним, 17 октября британский генерал Руперт Джонс заявил, что зима не остановит боевые действия в Украине. По его словам, обе стороны сейчас показывают свои намерения сражаться до конца.