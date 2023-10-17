"Починають істерити": ЗС РФ змушені збирати останні резерви через провали під Бахмутом

За словами начальника пресслужби східного угруповання військ Іллі Євлаша, у Telegram-каналах противника вже пишуть про відступ, адже вони не справляються з тиском з боку ЗСУ.

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Російські окупанти активізувалися одразу на кількох напрямках на сході України, але все пішло не за планом. Зараз вони намагаються зібрати останні свої резерви. Про це розповів начальник пресслужби східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 17 жовтня.

За його словами, найгарячіші точки сьогодні — Бахмутський та Куп'янський напрямки. На першому з них українські захисники продовжують власні наступальні дії.

"Окупанти вже у своїх Z-каналах починають істерити про те, що їм доводиться втрачати свої позиції на південь від Бахмута, що обстановка для них там максимально складна і не зручна. З тієї інформації, яку вони поширюють, вони вже починають відходити до траси Бахмут-Горлівка і збираються закріплюватися там", — заявив Ілля Євлаш.

Окремо було зазначено, що незважаючи на своєрідний відступ, росіяни встигли значно замінувати Бахмутський напрямок і наразі там великі мінно-вибухові поля.

Фіксується, що ЗС РФ не бажають відступати просто так, тому змушені збирати свої останні резерви. Командування дало зрозуміти підлеглим з окупаційної армії, що якщо вони зупинять наступ і припинять виконувати поставлені завдання, тоді їх можуть покарати або знищити свої ж побратими.

"Уже ми бачимо, що підтягують різні зразки озброєння, зокрема ті, які вони ще не впровадили — новітні, це і нові БТР. Вони намагаються латати за рахунок цього свої дірки", — заявив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, 17 жовтня британський генерал Руперт Джонс заявив, що зима не зупинить бойові дії в Україні. За його словами, обидві сторони зараз показують свої наміри битися до кінця.