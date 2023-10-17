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Исчез свет и "потеплело": в Скадовске прогремел взрыв в глубоком тылу ВС РФ, — соцсети

Елена Бурдейная
Фото: Telegram / "Миколаївський Ваньок" | Взрыв в Скадовске 17 октября

Днем 17 октября прогремел взрыв в Скадовске в 60 км от линии фронта в тылу российской армии, свидетельствуют соцсети. Партизаны указывают, что возможно попадание по месту жительства офицеров ВС РФ.

Российское командование на Херсонщине пытается построить фортификационные сооружения, чтобы не допустить продвижения ВСУ ближе к Крыму и перерезания сухопутного коридора к оккупированному полуострову, рассказали аналитики Института изучения войны. Между тем Силы обороны, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", в течение двух суток — 15-16 октября — уничтожили целый артиллерийский дивизион. 17 октября украинские снаряды могли добраться до Скадовска, расположенного в десятках километров от линии фронта. О взрыве в тылу ВС РФ рассказал представитель Сил обороны "Николаевский Ванек" в Telegram-канале.

Первое сообщение о взрыве на оккупированной территории опубликовано в 15:55. Позже автор отметил, что удар могли нанести по Скадовску: указывается, что там "потеплело". Через несколько минут появилась фотография, на которой видно задымление.

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Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что прилет произошел по месту жительства офицеров ВС РФ. При этом ссылался на украинских партизан.

Прилет в Скадовске 17 октября 2023 года
Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Представители оккупационной власти и спикеры Генштаба ВСУ не подтвердили возможного прилета в Скадовске

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Отметим, информацию о чрезвычайном происшествии в Скадовске подтвердили жители региона в местных пабликах. При этом отметили, что взрывов якобы было три. После них возле воинской части ВС РФ исчез свет.

Расстояние от временно оккупированного Скадовска до подконтрольной Украине территории — около 60 км.

Где расположен Скадовск
Фото: DeepState

Между тем в ночь на 17 октября произошли взрывы в 100 км от линии фронта — во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Украинское командование подтвердило, что удалось уничтожить российские военные вертолеты. Оккупанты уверяют, что удар был нанесен дальнобойными ракетами ATACMS.

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Также в сети опубликовали видео с аэродрома под Бердянском: видно минимум два пламенных столба.

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Напоминаем, 16 октября отряд БПЛА "Коршуны генерала Марченко" показали кадры обезвреживания российской ДРГ, которая пыталась высадиться в районе островов в устье Днепра под Херсоном. Накануне, 15 октября, враг обстрелял областной центр управляемыми авиабомбами. Вследствие российского удара в части районов исчезло свет и вода.