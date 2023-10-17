Теперь ни одного ребенка: полиция эвакуировала 345 маленьких украинцев с Донецкой области (карта)
Правоохранители провели обязательную эвакуацию в Донецкой области. В более десятка прифронтовых населенных пунктов Бахмутского и Краматорского района совсем не осталось детей.
Полиция провела успешную эвакуацию всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области. Об этом 17 октября заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"345 детей вместе с их родными спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области", — сообщил чиновник.
По его словам, ни одного ребенка не осталось в таких населенных пунктах в Бахмутском районе:
- город Зализное;
- поселок Нью-Йорк;
- поселок Северный.
Также всех детей успешно эвакуировали из таких населенных пунктов в Краматорском районе:
- поселок Ямполь;
- село Торское;
- поселок Заречное;
- село Ореховатка;
- село Никаноровка;
- село Малиновка;
- село Тихоновка;
- село Васютинское;
- село Рай-Александровка.
"Спасибо полиции Донецкой области за спасенные жизни", — добавил Клименко.
Напомним, также в сентябре успешно эвакуировали всех детей из пяти населенных пунктов на Запорожье. В общем областной власти удалось вывезти 59 маленьких украинцев.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что "большой проблемой" является нежелание родителей вывозить собственных детей из опасных территорий. Как объясняли юристы, даже в случае объявленной обязательной эвакуации украинцы могут отказаться покидать свои дома. Правозащитники отмечали, что в случае отказа человек берет ответственность за собственную жизнь на себя и может быть лишен даже элементарных прав.