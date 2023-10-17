Теперь ни одного ребенка: полиция эвакуировала 345 маленьких украинцев с Донецкой области (карта)

Правоохранители провели обязательную эвакуацию в Донецкой области. В более десятка прифронтовых населенных пунктов Бахмутского и Краматорского района совсем не осталось детей.

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Полиция провела успешную эвакуацию всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области. Об этом 17 октября заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"345 детей вместе с их родными спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области", — сообщил чиновник.

По его словам, ни одного ребенка не осталось в таких населенных пунктах в Бахмутском районе:

город Зализное;

поселок Нью-Йорк;

поселок Северный.

Карта Бахмутского района Донецкой области Фото: Google Maps

Также всех детей успешно эвакуировали из таких населенных пунктов в Краматорском районе:

поселок Ямполь;

село Торское;

поселок Заречное;

село Ореховатка;

село Никаноровка;

село Малиновка;

село Тихоновка;

село Васютинское;

село Рай-Александровка.

Карта Краматорского района Донецкой области Фото: Google Maps

"Спасибо полиции Донецкой области за спасенные жизни", — добавил Клименко.

Напомним, также в сентябре успешно эвакуировали всех детей из пяти населенных пунктов на Запорожье. В общем областной власти удалось вывезти 59 маленьких украинцев.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что "большой проблемой" является нежелание родителей вывозить собственных детей из опасных территорий. Как объясняли юристы, даже в случае объявленной обязательной эвакуации украинцы могут отказаться покидать свои дома. Правозащитники отмечали, что в случае отказа человек берет ответственность за собственную жизнь на себя и может быть лишен даже элементарных прав.