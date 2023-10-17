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Тепер немає жодної дитини: поліція евакуювала 345 маленьких українців на Донеччині (карта)

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Фото: Фото Євгена Малолєтки | Ілюстративне фото

Правоохоронці провели обов’язкову евакуацію у Донецькій області. У понад десятку прифронтових населених пунктів Бахмутського та Краматорського району зовсім не залишилось дітей.

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Поліція провела успішну евакуацію усіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області. Про це 17 жовтня заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині", — повідомив чиновник.

З його слів, жодної дитини не залишилося у таких населених пунктах в Бахмутському районі:

  • місто Залізне;
  • селище Нью-Йорк;
  • селище Північне.
Бахмутський район, Донецька область Fullscreen
Мапа Бахмутського району Донецької області
Фото: Google Maps

Також усіх дітей успішно евакуювали з таких населених пунктів у Краматорському районі:

  • селище Ямпіль;
  • село Торське;
  • селище Зарічне;
  • село Оріхуватка;
  • село Никанорівка;
  • село Малинівка;
  • село Тихонівка;
  • село Васютинське;
  • село Рай-Олександрівка.
Краматорський район, Донецька область Fullscreen
Мапа Краматорського району Донецької області
Фото: Google Maps

"Дякуємо поліції Донеччини за врятовані життя", — додав Клименко.

Нагадаємо, також у вересні успішно евакуювали усіх дітей з п’яти населених пунктів на Запоріжжі. Загалом обласній владі вдалося вивезти 59 маленьких українців.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що "великою проблемою" є небажання батьків вивозити власних дітей з небезпечних територій. Як пояснювали юристи, навіть у разі оголошеної обов’язкової евакуації українці можуть відмовитися залишати свої домівки. Правники наголошували, що у разі відмови людина бере відповідальність за власне життя на себе та може бути позбавлена навіть елементарних прав.