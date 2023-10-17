"Переживаю за людей": мэр Мелитополя рассказал, как будут освобождать город от оккупантов (видео)

По словам Ивана Федорова, сегодня у жителей города очень туго с деньгами, а более 80% населения оказалось на грани нищенства.

Городской голова ныне оккупированного Мелитополя Иван Федоров считает, что город обязательно освободят, и нет разницы, насколько разрушительным для населенного пункта это может быть. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Сегодня мы переживаем за здания? Я лично за здания не беспокоюсь, я беспокоюсь за людей. Поэтому единственное, что мы должны сделать — это вовремя проинформировать наших людей, кто находится во временной оккупации, как им действовать. Все остальное — здания, инфраструктуру — мы точно все восстановим. Это же вопрос чисто времени и денег", — отметил он.

Он отметил, что последние полтора года есть позиция украинской власти — всем жителям оккупированных населенных пунктов предлагают выехать. Основная из причин — более 100 жителей в этом году побывали в российском плену.

"Что касается подготовить погреба, подготовить павербанки, запастись водой, лекарствами — мы также регулярно говорим нашим жителям, что они должны быть к этому готовы. Примерно раз в несколько месяцев мы напоминаем об этом... Но это точно не вопрос, есть ли сегодня прямая коммуникация "готовьтесь завтра к освобождению". Такой коммуникации точно нет", — сказал он.

Городской голова Мелитополя отметил, что сегодня у жителей города очень туго с деньгами. По его информации, более 80% жителей оказались на грани, чтобы стать нищими. 20% людей пытаются организовать какую-то деятельность.

Напомним, что ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись в районе Вербового на Мелитопольском направлении. Силы обороны также удержали позиции вблизи Новоданиловки и Роботино на Запорожье.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наступать под Мелитополем. Воины ОСУВ "Таврия" за сутки уничтожили 112 единиц вражеской техники.