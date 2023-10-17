"Небольшое количество": Украина получила менее десятка ракет ATACMS от США, — AP

Американское правительство тайно передало ВСУ баллистические ракеты ATACMS. Неназванный чиновник отметил, что полученная Украиной версия ракет имеет меньшую дальность — 160 километров.

США тайно поставили небольшую партию ракет большой дальности ATACMS Украине. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц 17 октября сообщили в издании AP.

По данным СМИ, за последние несколько дней Силы обороны получили "менее десятка" ракет типа ATACMS. Ожидается, что благодаря их поставке Украина получит "критически важную" способность поражать цели ВС РФ вдали от линии фронта.

"Чиновники не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос до официального объявления и говорили на условиях анонимности", — передали журналисты.

По информации издания, Украина получила ракеты ATACMS с меньшей дальность, чем они могли иметь. По словам неназванного американского чиновника, доставленные боеприпасы имеют максимальную дальность примерно 160 километров. В то же время некоторые версии этих ракет могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Однако, сообщается, что предоставленные Силам обороны ATACMS несут кассетные части, которые открывают в воздухе и выбрасывают сотни бомб.

"Небольшое количество ракет подчеркивает нежелание США отправлять мощное оружие", — добавили в материале.

Напомним, ночью на 17 октября Силы обороны ударили по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. В Силах специальных операций ВСУ сообщили, что защитникам удалось уничтожить девять российских вертолетов, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов и десятки вражеских бойцов.

Впоследствии в СМИ со ссылкой на украинского чиновника проинформировали, что для ночной атаки ВСУ запустили 18 кассетных ракет ATACMS. Сообщалось, что защитники впервые использовали для удара по ВС РФ американские ракеты этого типа.

17 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил применение ракет ATACMS, опубликовав кадры их запуска. Он поблагодарил бойцов за службу и партнеров за поддержку.