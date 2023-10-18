Не бьют на 300 км: в Белом доме рассказали, какие именно ракеты ATACMS получила Украина

Представительница Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что эти ракеты обеспечат значительный прирост сил украинским войскам.

В Белом доме подтвердили, что США передала Украине ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии в 165 километров. Об этом пишет портал Barrons.

Сообщается, что представительница Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что эти ракеты обеспечат значительный прирост сил украинским войскам. При этом передача не поставила под угрозу боеспособность американской армии.

По ее словам, Штаты передали Украине ракеты "недавно". Точное количество она не сообщила.

Как сообщает польская PAP, Уотсон сказала, что ракеты ATACMS лишат россиян возможности иметь убежища на оккупированной территории Украины.

"Мы решили продолжать предоставлять Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя", — сказала она.

Напомним, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной ATACMS. По его словам, предоставленные Киеву ракеты уже себя показали наилучшим образом.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал момент запуска ракет ATACMS. На кадрах, опубликованных главнокомандующим ВСУ, можно увидеть пуски по меньшей мере трех американских ракет.