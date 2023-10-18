Делегация Шольца в Тель-Авиве выбежала самолета и легла на землю из-за тревоги (видео)

Сообщается, что Шольц стал свидетелем работы израильской ПВО. Так, он видел сразу два взрыва. Затем его увезли в убежище.

Делегация канцлера Германии Олафа Шольца была вынуждена покинуть самолет и лечь на землю в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за воздушной тревоги. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается, что перед вылетом самолета в Каир была объявлена воздушная тревога. Из-за этого всем пассажирам пришлось выйти и лечь на взлетную полосу для безопасности. Затем самого немецкого канцлера отвезли в убежище.

По словам журналистов, Шольц стал свидетелем работы израильской ПВО. Так, он видел сразу два взрыва.

После этого, как пишет издание, самолет проверили и только потом он отправился в Каир.

Сообщается, что Шольц стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Во время своего визита он выразил свою твердую солидарность с Израилем.

Немецкая журналистка Сара Сиверт показала видео, на котором можно увидеть, как делегация Шольца выходит из самолета во время тревоги.

Напомним, что СМИ сообщали, что Путин вместе с Китаем "заработает" на войне Израиля против ХАМАСа. Президент России Путина встречается с главой КНР именно тогда, когда Джо Байден едет в Израиль и направил в Средиземное море два авианосца. Оба политика надеются, что война в Израиле скомпрометирует США.