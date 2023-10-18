Есть погибший, повреждено 8 квартир: ВС РФ ударили по многоэтажному дому в Запорожье (фото)

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, ВС РФ нанесли 6 ракетных ударов по территории Запорожья.

В ночь на 18 октября российские войска обстреляли ракетами Запорожье. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в центре города. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

По его словам, ВС РФ нанесли 6 ракетных ударов по территории Запорожья в период с 01:33 по 01:48 ночи. В результате попадания одной из ракет в дом погиб как минимум один человек, еще двое — получили ранения. В здании повреждены 8 квартир.

"К сожалению, в результате террористической атаки 1 человек погиб, минимум два – ранены. Повреждены 8 квартир. Жители дома эвакуированы. Всем будет предоставлено временное жилье", — сообщил он.

Напомним, что СМИ подсчитали количество ракет РФ для ударов по Украине. Подсчеты показали, что Россия за полгода произвела около 600 ракет различных видов и все запустила по Украине. Поэтому для будущих обстрелов новых ракет нет, но есть запасы в арсеналах. Во время расчетов журналисты пользовались несколькими источниками. В частности, использовали сообщения ПС ВСУ об ориентировочном количестве запущенных и сбитых российских ракет.